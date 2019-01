Mladá Boleslav, Hradec Králové - Propadák v posledních minutách přišel hokejový Hradec draho. Kvůli němu prohrál ve 38. kole extraligy v Mladé Boleslavi potupně 5:8.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Mountfield HK. | Foto: Jan Pavlíček

Přitom ve třetí třetině se zvedl, dokázal dohnat dvougólovou ztrátu. Jenže pak přišlo zatmění. Boleslav dala během dvou minut tři branky a rozhodla. Mountfield tak utrpěl nejtěžší porážku v ročníku. Nejvíce zatím dostal šest branek.

To, že v Boleslavi padne mraky gólů, bylo jasné už od začátku. První třetina, to byl pěkný frmol. Padlo v ní šest branek. Už v sedmé minutě to bylo 2:2. Hradec se dostal do dvoubrankového vedení. Nejprve se z levého kruhu trefil obránce Oskars Cibulskis a poté zakončil perfektní kombinaci další zadák Petr Zámorský.

Jenže podobně rychle hosté o vedení přišli. V sedmé minutě inkasoval gólman Jaroslav Pavelka dvakrát v rozmezí třiadvaceti vteřin. Navíc o tři minuty později Boleslav skóre otočila. Zběsilé tempo ani tím neskončilo. Ve 14. minutě se prosadil důrazný Tomáš Linhart.

Ve druhé části domácí odskočili o dvě branky, ale i na to Hradec zareagoval. Ve třetí třetině se trefili Tomáš Vincour a Matej Paulovič.

Jenže pak přišel kolaps…

Mladá Boleslav - Hradec Králové 8:5

Fakta - branky a nahrávky: 7. Bernad (Flynn, P. Kousal), 7. Skalický (Kurka, Klepiš), 10. Kotvan (Vondrka, Skalický), 24. L. Pabiška (Žejdl), 37. R. Zohorna (Pláněk, Klepiš), 57. Šťastný (Žejdl), 57. R. Zohorna (Látal), 58. Pláněk (Vondrka, Klepiš)– 5. Cibulskis (Rákos, Bezúch), 6. Zámorský (Lessio, Vopelka), 14. Linhart (Cingel, Vopelka), 46. Vincour (F. Pavlík, Smoleňák), 48. Paulovič (Bezúch, Bičevskis). Rozhodčí: Šír, Pražák – Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 2:1. Využití: 2:3. Diváci: 3015. Třetiny: 3:3, 2:0, 3:2.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Němeček, Bernad, Kurka, Kotvan, Pláněk, Dlapa, Eminger – Vondrka, Klepiš, Skalický – D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenér: Hořava.

Mountfield Hradec Králové: J. Pavelka (37. Maxwell) – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vopelka, Cingel, Lessio – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vincour, Rákos, Bezúch. Trenér: T. Martinec.