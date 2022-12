Vítězstvím 4:3 v prodloužení s vedoucí Riderou hráči Mountfieldu ukázali, že jejich forma roste, neboť byli výsledkově úspěšní potřetí za sebou.

Svoboda: Výkony jsou konzistentnější

„Co se týká naší hry, tak mi přijde, že se kluci zlepšují, jsou více zodpovědnější směrem do obranné fáze. Naše výkony v posledních zápasech jsou konzistentnější, nemáme tam tolik výpadků a nepouštíme soupeře do přečíslení. S Vítkovicemi to byl hodně těžký a bojovný duel, s výsledkem jsme spokojeni,“ pronesl Petr Svoboda, asistent trenéra hradeckého mužstva.

Dva body a cenný skalp. Mountfield v přestřelce sesadil Vítkovice z čela tabulky

Lvi nedávno porazili vedoucí Pardubice, nyní další tým z úplného čela tabulky. „Snažíme se jít zápas od zápasu. Samozřejmě víme, že to byli těžcí soupeři. Kluci byli na špičkách, podali dobrý výkon a byli za to odměněni body,“ dodal Svoboda.

Ve čtvrtek Východočeši cestují na led Jágrova Kladna (18.00), za které v předešlých dvou utkáních poprvé v sezoně nastoupil sám legendární hokejista a zároveň majitel středočeského klubu.

Kladno? Jsme schopni tam vyhrát

„Když budeme hrát takto, tak jsme schopni tam vyhrát. Musíme podat konzistentní výkon a opakovat ty malé věci, které pak dají dohromady jednu velkou,“ nabádá asistent kouče Mountfieldu.

Poslední vzájemné zápasy byly hodně těsné. Vyrovnané střetnutí se dá předpokládat i tentokrát. Kladno, které pět z posledních šesti utkání prohrálo, potřebuje každý bod.