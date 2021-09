Třetí středa v měsíci září bude patřit druhému dějství hokejové Chance ligy a hráče vrchlabského Stadionu jeho los zavede na led kolínských Kozlů. Od 18 hodin zde horalé svedou boj o další ligové body.

Svěřenci trenérského dua Hlaváč - Koudelka do sezony vstoupili sobotním vítězstvím nad Benátkami nad Jizerou, když jim výhru 2:0 zajistily trefy Pavla Mrni a Tomáše Zemana. Také ze středních Čech by Východočeši rádi přivezli tříbodový zisk, podobné přání ale jistě budou mít i domácí hokejisté. Jak by také ne. Vždyť tým trenérů Petra Martínka a Jana Šťastného v premiéře nebodoval a co víc, v Přerově nedokázal ani skórovat. Spravit chuť si tak bude chtít při domácí premiéře.

Sestava Kozlů z utkání Přerov - Kolín (4:0): Sajdl (34. Sejpal) – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Váchal, Čížek – Jankovský, Šafránek, Z. Král – J. Sklenář, Štohanzl, J. Veselý – J. Dvořák, Matějček, L. Krejčík – Matyáš Svoboda, Zumr, Petržilka – Poppel.

Vrchlabští půjdou do zápasu s vědomím, že se jim na tradičního rivala výsledkově daří. Porazili ho třikrát v řadě. Dvakrát v přípravě na tuto sezonu, naposledy i v mistráku 6. března, kdy prvoligová bitva v DD Elektromont skončila výsledkem 6:3. Ale pozor, strašákem je výsledek posledního mistráku na ledě Kolína, ten totiž Vrchlabští v prosinci loňského roku prohráli 2:3.

Členy obou mužstev jistě zajímá, kolik příznivců si na středeční duel 2. kola najde cestu. Předev

ším u vrchlabských hráčů i funkcionářů byl po vstupním utkání s Benátkami (2:0)

Jiří JakubecZdroj: Anton Martinec

počet diváků velkým tématem. Číslo 478 totiž bylo vůbec nejnižším v historii prvoligového hokeje ve městě a vyjádřil se k němu i sportovní manažer klubu Jiří Jakubec.

„Návštěva našeho úvodního zápasu proti Benátkám byla pro mě osobně obrovským zklamáním. Naprosto chápu veškeré důvody, které k tomu vedly, nicméně takto nízkou návštěvu jsem nečekal. A opravdu si nevzpomínám na žádný domácí mistrovský zápas, ať už v roli hráče nebo manažera, který by měl takto malou návštěvnost. Netýká se to pouze vrchlabského hokeje. Potýká se s tím většina sportů a klubů s výjimkou snad jen těch nejtradičnějších - v hokeji např. Pardubice, Brno. Nyní se tím opravdu hodně zabýváme a je pravděpodobné, že fanoušci a příznivci hokeje dost změnili svoje myšlení i chování a že nás čeká jiná doba, kdy bude pro kluby daleko těžší lidi do ochozů dostat. Za mě bych chtěl poděkovat našim Supras, že dorazili ve slušném počtu a alespoň oni pomohli vytvořit v rámci možností důstojnou atmosféru pro prvoligový hokej,“ sdělil Krkonošskému deníku Jiří Jakubec.

Kompletní program 2. kola - středa 17.30: Jihlava - Vsetín, Havířov - Třebíč, Benátky nad Jizerou - Litoměřice. 18.00: Kolín - Vrchlabí, Frýdek-Místek - Slavia Praha, Ústí nad Labem - Sokolov, Šumperk - Přerov, Kadaň - Poruba.

Poslední čtyři vzájemné duely

Příprava 2021/2022

26. 08. Kolín – Vrchlabí 4:6 (Sklenář, Veselý, Šafránek, Zumr – Matýs 2, Mrňa 2, Kloz, Jelínek)

10. 08. Vrchlabí – Kolín 4:3 (Nedbal, Matýs, Linhart, Pochobradský – Krejčík, Klodner, Jirásek)



Sezona 2020/2021

33. kolo 06. 03. 2021 Vrchlabí – Kolín 6:3 (Mrňa 2, Chalupa, Nouza, Chrtek, Matýs – Stehlík, Husa, Semirád)

16. kolo 09. 12. 2020 Kolín – Vrchlabí 3:2 (Šafránek 2, Zumr – Linhart, Heřman)