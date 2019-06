V týmu už však není lídr z poslední sezony. Kapitán Dominik Graňák se s Mountfieldem rozloučil, nově bude oblékat zelené triko karlovarské Energie.

„Potřebujeme získat zkušeného obránce,“ vysvětloval krok trenér Martin Peštou, proč sáhl po elegantním bruslaři.

Graňák je pryč, s týmem se naopak připravuje například Aleš Jergl, posila z Olomouce s reprezentačními ambicemi. Útočník poznává, že příprava pod Tvrdíkem má jisté odlišnosti, například více běhu než bývá v jiných klubech.

„Každý trenér to má nastavené jinak, někdo preferuje posilovnu, jiný dává důraz na délku a intenzitu tréninku. V Hradci je letní příprava díky kondičnímu trenérovi postavena na vysoké úrovni, takže budu dobře připraven,“ řekl.

Hradečtí se dosud připravovali doma, jen na začátku června je čeká soustředění v Ústí nad Orlicí. Na led by měli vyjet v půlce července.

Šest let samoty jedničce stačilo

Má být novou jedničkou, oporou mezi tyčemi. Gólman Marek Mazanec opustil boj o slovutnou NHL a zamířil do Hradce Králové.



To však není jediná změna v jeho hokejovém životě v posledních týdnech. Odlišně přistoupil také k letní přípravě, se spoluhráči dře od jejího začátku.



„Šest let jsem všechno dělal sám, to se pak člověk nevyhecuje tolik jako s týmem. Když jsem dostal možnost individuálu nebo přijet později, řekl jsem, že to nechci,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web.



Místo toho se vrhnul do neoblíbené části roku v partě. „Přípravu nemám rád… Tu nemá rád nikdo, ale je to věc, která musí být, bez toho se to nehne. Kdybych se někde válel a nic nedělal, pak bych to nedohnal, a tak jsem začal už od prvního dne s týmem. První týden byl těžký, než si tělo zase zvyklo, pak už hlava vypne a jde to samo,“ vykládal brankář.



Do extraligy se vrací po šesti letech. Jeho poslední angažmá skončilo v Plzni v roce 2013 titulem.