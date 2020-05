Podél Labe si vyjede na kole směr pardubická aréna. I tak nyní vypadá začátek pracovního dne hokejového brankáře Pavla Kantora. Osmadvacetiletý gólman, který přišel v průběhu uplynulé sezony, prožívá letní přípravu poprvé s týmem Dynama.

Pavel Kantor v akci | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Na kole? Ano, ještě před zahájením společné přípravy s dalšími spoluhráči se Kantor přestěhoval do Pardubic. Do centra města to tak nemá daleko. „Je to super, na trénink jsem přijel na kole podél řeky. Nemusím sedět každý den půlhodinu v autě, je příjemnější vyjet v hezkém počasí na kole,“ uvedl Kantor.