Třetí vzájemný zápas od návratu do Chance ligy, třetí porážka. Pokud chcete pro vrchlabské hokejisty hledat nejméně vyhovujícího soupeře v soutěži, pak jsou to jednoznačně prostějovští Jestřábi.

Tým trenéra Aleše Tottera navíc letos zažívá skvělou sezonu a po 14. kole se po zásluze vyhřívá na třetí příčce tabulky. Připsal si zatím čtyři porážky, všechny však na domácím ledě. V halách svých soupeřů je dosud stoprocentní a potvrdil to i v bráně Krkonoš.

HC Stadion Vrchlabí – LHK Jestřábi Prostějov 2:6

Duel začal pro domácí nešťastně, když po vyhraném buly v obranném pásmu přišla hrubka v rozehrávce a hostující Dubský v čase 1:53 nabídkou nepohrdl. Stadion se nepříznivým stavem dlouho netrápil. Na konci sedmé minuty zaútočili horalé po pravé straně, puk se po kombinaci Nedbala s Mrňou dostal před branku, kde číhal skvěle postavený Kaut – 1:1.

Po chvíli šel za katr pykat Kajínek, v oslabení ale hostům ujel Moník, bohužel pro svůj tým přestřelil. Trest přišel záhy. Povedenou stahovačkou se před Soukupa natlačil Novák a individuální parádu zakončil přesnou střelou a hlavně přesilovkovým gólem.

Vrchlabští fanoušciZdroj: Anton MartinecV 15. minutě si Hanáci zahráli i minutovou dvojnásobnou výhodu, při níž nejprve Novák v další šanci mířil do tyče. Na druhé straně sudí nařídil trestné střílení, Urban jej ale v oslabení neproměnil a úspěšný hned ve třech (!) příležitostech nebyl ani jeho spoluhráč Pochobradský.

Byl to tak znovu Novák, kdo ve 35. minutě využil další přesilovou hru svého mužstva a za stavu 1:3 také skončila prostřední část hry.

Naději horalům vykřesala přesilovková dělovka Mrkni z poloviny závěrečné periody, všechny plány na obrat ve skóre ale definitivně uhasil brejk Jestřábů a dorážka z hole Nováka, jenž v 54. minutě dokonal hattrick.

Domácí to přesto zkusili v šesti, soupeř však pečetil zasloužené vítězství nejprve trefou Mrázka do prázdné branky a poté ještě Klimička z mezikruží.

Fakta – branky a asistence: 7. T. Kaut (Mrňa), 50. Mrňa (Nedbal) – 2. Dubský, 9. Martin Novák (M. Švec, Mrázek), 35. Martin Novák (J. Kloz, M. Švec), 54. Martin Novák (Mrázek, Husák), 57. Mrázek (Štefka), 58. Klimíček (Jiránek, Babka). Rozhodčí: Úlehla, Micka – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 687. Třetiny: 1:2, 0:1, 1:3.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Kajínek, T. Jelínek, Oliva, Bučko, M. Voženílek, Nedbal – Kučera, Urban, Mrňa – Matýs, T. Kaut, T. Zeman – Heřman, Chrtek, Pochobradský – F. Moník, D. Chalupa, T. Kynčl. LHK Jestřábi Prostějov: Bláha (Altrichter) – Husák, Klimíček, Vala, Babka, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – M. Novák, J. Kloz, Mrázek – Beránek, Štefka, Švec – Dubský, Koblížek, Š. Jelínek.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Dnešní výsledek je pro nás, z mého pohledu, strašně krutý. Dostali jsme z prvního útoku gól, pak se nám podařilo vyrovnat, měli jsme tam nějaké samostatné nájezdy, nicméně jsme dostali z jejich přesilovky gól na 2:1. Celou druhou třetinu vlastně další samostatné nájezdy, zase oslabení na 3:1, my jsme přesilovky nevyužili. Teď se nám to nedaří, nehrajeme dobře. Třetí třetinu jsme se snažili, tlačili, ale soupeř si to pohlídal. Nám už tam pak nic nespadlo, když už jsme se konečně k něčemu dostali, tak zase z jednoho protiútoku dostali na 4:2. Pak už ten konec byl takový. Soupeř víceméně využil většinu našich zaváhání a střílel góly, hrál sebevědomě a zaslouženě vyhrál. Když z pěti nebo šesti samostatných nájezdů nedáme gól, tak nemůže vyhrát. To je prostě v háji a musíme s tím nějak pohnout, protože těch šancí jsme si vytvořili hodně. Po dvou třetinách jsme mohli klidně vést, ale nedáváme ty góly. V útoku máme mladé kluky, starší kluky, ale bohužel se nám teď vůbec nedaří koncovka a z toho pak pramení taková lehčí nervozita. Nemáme moc času se z toho probírat, v pondělí jedeme do Ústí a jde zase o další důležité body. Věřím tomu, že hra není až tak hrozná, že nás trápí ta koncovka.“

Aleš Totter, trenér LHK Jestřábi Prostějov: „Klobouk dolů před našimi fanoušky, protože dnes jsme byli jako v domácím prostředí. Myslím, že cítí, že letos ten tým má velké srdce a jsme za to nesmírně rádi. Co se týče hry, tak my jsme moc dobře věděli o ofenzivní síle Vrchlabí, ale dobře jsme začali, což bylo hlavní. Dnes to byl hlavně opak oproti zápasu s Přerovem, protože naopak jsme to byli my, kdo vždy přidal po snížení další rychlý gól. Nesmím zapomenout na našeho gólmana, který chytil trestné střílení a skvěle nás držel po celý zápas.“

Další výsledky 14. kola: Slavia Praha – Třebíč 2:3, Litoměřice – Sokolov 4:5, Vsetín – Frýdek-Místek 1:5, Jihlava – Benátky nad Jizerou 4:2, Poruba – Havířov 5:4sn, Přerov – Ústí nad Labem 2:1pp, Kadaň – Kolín 1:2.

Program 15. kola – pondělí 17.30: Benátky nad Jizerou – Vsetín, Havířov – Přerov. 18.00: Ústí nad Labem – Vrchlabí, Prostějov – Litoměřice, Kolín – Jihlava, Frýdek-Místek – Poruba, Sokolov – Slavia Praha, Šumperk – Kadaň.