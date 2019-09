Dostal číslo 26, to v Hradci znamenalo šéfa přesilovky. Vždyť ho nosil sám Jaroslav Bednář, nynější sportovní manažer, předtím mág hry v početní výhodě.

Aleš Jergl se kouzelného numera nezalekl, jak ukázala první dvě kola extraligy. V přesilovkách dal dva góly, na což bude chtít navázat v pátek na domácím stadionu, kam přijede sakra silná Plzeň. Hraje se od 18 hodin.

„Přesilovky trénujeme skoro na každém tréninku, takže by se to mělo někde ukázat a kde jinde než v zápasech,“ řekl Jergl v rozhovoru pro klubový web.

A narazil také na Bednářův vliv. Manažer občas navlékne brusle, vezme do ruky hokejku a na tréninku pomáhá mančaftu právě s početními výhodami. Jeho minulost ho k tomu ostatně předurčuje.

„Jarda chodí na trénink s námi a radí nám, jak to máme hrát. Byl to hráč na přesilovky, který to tam uměl rozdat, takže si jeho rady bereme k srdci a jak je vidět, funguje to,“ potěšilo posilu z Olomouce.

Hradec je po dvou kolech nejlepší celek extraligy v úspěšnosti přesilovek. Proti Plzni, která je nejhorší v oslabení, by mohl navázat.

Těžký víkend: Favorit a derby

Našlapaný víkend je v extralize před hradeckými hokejisty. V pátek přijede Škoda Plzeň, jeden z favoritů na titul, v neděli se hraje derby v Pardubicích.



Na souboj s Dynamem, hlavním rivalem, však zatím Hradečtí nemyslí. Tedy spíš to říkají. „Plzeň chceme porazit,“ řekl útočník Aleš Jergl. „Každý den jsme se tvrdě připravovali na pátek,“ doplnil obránce Oskars Cibulskis.



Jasně, ale neděle bude pro fanoušky číslo jedna.