Novobydžovský hokejista Drahoš Jebavý v akci. | Foto: Petr Čepek

Vysoká výhra 9:3 v Jaroměři a kanonáda 16:4 s Trutnovem B. To je až neskutečný úvod nadstavbové části krajské ligy v podání hokejistů Nového Bydžova. Hodně vidět byl útočník Drahoš Jebavý, jenž se v každém střetnutí dvakrát gólově prosadil.

Začněme základní částí, v níž jste skončili šestí. Jak jste to hodnotili?

V první řadě jsme se hlavně potřebovali dostat do té šestky, která má zajištěné play off. To bylo pro nás důležité. Měli jsme to jen tak tak ze šesti postupujících do nadstavbové skupiny A.

Do nadstavby jste šli užs vyššími cíli?

Řekli jsme si, že všichni soupeři náš už mají přečtené, tak musíme něco změnit. Určitě jsme do další části soutěže šli s tím, že se chceme umístit co nejlépe, abychom měli co nejschůdnějšího soupeře pro následné vyřazovací boje.

Úvodní dvě kola vám vyšly náramně. To jste možná ani sami nečekali, že?

Vyšlo nám to samozřejmě dobře, hodně gólů padalo. Myslím, že jsme našli nějaký systém, který funguje a zatím se ho držíme. Jen doufám, že to takhle půjde i dál.

Ve dvou zápasech s těžkými soupeři jste nasázeli pětadvacet branek. Kde se vzal až takový střelecký apetit?

Domnívám se, že máme každého kvalitního útočníka. Ale to samé platí o obráncích. Díky tomu jsme dávali hodně gólů. Sice jsme i docela dost branek dostávali, ale teď jsme defenzivu zlepšili. Góly nám tam padají a přeju si, aby nám tam padaly i nadále.

Proti Trutnovu B jste brzy vedli, ale v 11. minutě to bylo 1:3. V polovině zápasu svítilo na ukazateli skóre 4:4 a pak přišla vaše gólová smršť. Kde nebo v čem se to zlomilo?

Do druhé třetiny to bylo, jak se říká, s odřenýma ušima. Ale pak se to prolomilo a jelo to jako po másle. Nečekal jsem, že to takhle půjde. Nicméně padalo to tam, vycházely nám nahrávky, střely, no prostě úplně všechno. Rozebrali jsme je tak, že si asi říkali, jak je to vůbec možné. Ani nevěděli, kde jsou. Ještě musím zmínit, že máme kvalitní gólmany, kteří nás dokážou podržet. Proti Trutnovu, když se to lámalo, tak nás podržel hlavně Veselka (Michal Veselý - pozn. aut.).

Za třicet minut hry jste dvanáctkrát mířili do černého. To byla skoro každá první či druhá střela úspěšná.

Přesně tak, někdy to tak v hokeji je. Někdy tam spadne všechno, někdy se v zápase zase trápíme, že nám tam nespadne nic, i když třeba šance máme.

Máte nejlepší ofenzivu soutěže. Ve středu jedete na led Nové Paky, která se naopak pyšní nejlepší defenzivou, navíc se netají postupovými ambicemi. To už se asi podobné gólové hody nedají očekávat. Nebo se pletu?

Myslím si, že tam to bude hodně vyrovnané utkání. Rozhodně to nebude takovýto výsledek, nicméně pokusíme se vybojovat tři body. Čeká nás ovšem velice těžký soupeř, který má ambice na druhou ligu, co jsem vyčetl.

Koho favorizujete na celkového vítěze krajské ligy? Je to právě Paka či někdo jiný?

No, píše se to o ní, říkají to. Asi to vidím na ni, když už se netají těmi nejvyššími ambicemi. Ale chtěli bychom i my promluvit do bojů o nejvyšší stupínek.

Jak naznačujete, váš tým by tedy chtěl v play off také dokráčet co nejdál?

Přesně tak. Chceme se umístit co nejlépe, aby play off pro nás trvalo co nejdéle a bylo kvalitní z naší strany. Rádi bychom také dělali radost našim fanouškům. Věříme, že jich bude choditv nadstavbové části i potom v play off co nejvíce.

Skvostný úvod nadstavby pohledem hrajícího kouče

Jan Kubišta, Stadion Nový Bydžov: „S trutnovskou rezervou to byl po dvě třetiny vyrovnaný zápas s tím, že jsme se třemi čtyřmi rychlými góly v závěru prostřední části dostali do laufu. V poslední periodě jsme vstřelili osm branek. To už Trutnov, troufnu si říct, kompletně rezignoval. I předtím v Jaroměři jsme soupeře dorazili množstvím branek ve třetí třetině. Vždycky je to o výsledku. Většinou ten, kdo vede, má v závěru více sil. Těžko říct, jestli jsme pak měli fyzicky navrch. Spíše si myslím, že to soupeři už potom trochu vzdali. Tím nám to ulehčili a my jsme mohli hrát ve větším klidu, volněji. Takže výkony ve třetích třetinách byly podloženy tím, že jsme vedli. To se pak hraje jinak. Teď jedeme do Paky. Každý zápas je jiný. Paka má dobré mužstvo, skončila po základní části druhá. Má hodně dojíždějících hráčů, tak bude záležet, v jakém složení nastoupí. Předpokládám, že se pokusí dát do kupy co nejlepší tým. Letos jsme s ní hráli dvakrát, oba zápasy byly vyrovnané. Doma jsme prohráli v prodloužení, venku jsme vyhráli o dva góly. Očekávám tedy vyrovnaný duel.“