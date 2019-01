Kodaň/ Východní Čechy /ROZHOVOR/ - Obránce Filip Hronek (20) zaujal premiérovou trefou v reprezentaci a nepříjemným stylem hry.

Kapitán Radek Červenka (vlevo) přijíždí gratulovat Hronkovi k jeho trefě. | Foto: ČTK

Ve dvaceti letech patří k nejmladším členům reprezentačního výběru, ale na ledě to není příliš poznat. Obránce Filip Hronek se proti Švédům prezentoval sebevědomou hrou, nebál se chodit do strkanic a jako bonus si připsal i premiérovou trefu v národním týmu. V souboji se Seveřany však k bodům nepomohla. „Bylo to něco jiného než se Slováky. Ti v podstatě jen bránili. Švédové hodně bruslili, bylo to fyzicky náročné,“ řekl po zápase hradecký odchovanec.

Dvakrát jste rychle inkasovali. Nešli jste do zápasu až příliš opatrně?

Asi trochu ano. Hlavně jsme na začátku neplnili, co jsme chtěli hrát.

V dalších minutách se utkání vyrovnalo. Co vám k tomu pomohlo?

Začali jsme plnit pokyny, jak jsme měli. Nebyli jsme o tolik horší, pouze na začátku trochu zakřiknutí.

Den předtím jste nastoupili k náročné bitvě se Slováky, Švédové měli volno. Hrálo to roli?

Neměli jsme ani čtyřiadvacet hodin mezi zápasy, ale jde o začátek turnaje. Sil máme dost.

Užil jste si premiérovou trefu v národním týmu?

Určitě mě těší, ale bohužel nevedla k žádným bodům. Červus mi puk perfektně hodil, já jen chtěl trefit bránu.

Schoval jste si puk?

Ne a nevím, jestli kluci. Ani jsem si na to nevzpomněl.

Se Švédy jste se nebál chodit do strkanic. Rád se prezentujete tímto způsobem?

Snažím se předvádět svou hru, tohle k ní patří. Někoho popíchnout, vyprovokovat, když mají navrch. Je třeba se dostat soupeři pod kůži.

Proti Švédům jste dostal více prostoru. Jde pro vás o povzbuzení do další práce?

Člověk se hned cítí lépe, když dostane více minut na ledě. A když se něco nepovede, kluci povzbudí, což je taky super.

Máte dva body ze dvou zá-pasů, v obou jste dotahovali a soupeře zatlačili. Spokojenost?

Musíme si vzít padesát minut z tohoto utkání a odrazit se od nich.

Šampionát je vaší první akcí v seniorském národním týmu. Jak se na ledě cítíte?

Hřiště je větší, než jsem zvyklý ze zámoří. Musí se víc bruslit, není tolik soubojů. Jde o zpestření sezony, moc si vážím možnosti reprezentovat.

Hodnocení Josefa Jandače:

„Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, ale spíš jsme navázali na utkání se Slovenskem, které jsme končili stylem vabank. Něco jsme si k němu ale řekli a už jsme je nepouštěli do přečíslení, hra se srovnala. Začali jsme více držet puk, v útočném pásmu jsme dokázali být déle, vyhrávali jsme souboje. Povedlo se nám snížit na 1:2, ale pak přišla laciná chyba, kdy Chytil nevyhodil jasný puk z pásma. Celkem brzy jsme ještě stáhli na 2:3, ale Švédové si výhru pohlídali.

Věřím, že se budeme ještě zlepšovat. V obou zápasech jsme ukázali bojovnost, což je pozitivní, ale ztratili jsme body, a ty se počítají.“