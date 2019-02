Hradec Králové /FOTO/ - Ztratili zápas, který měli vyhrát. Hradečtí hokejisté padli ve 42. kole extraligy se Zlínem 3:4 po samostatných nájezdech. V nich jim nepomohla ani výměna brankářů.

Hradec měl přitom zaděláno na bezproblémový zápas. První přesilovku získal už v 9. vteřině. Po první třetině vedl 2:0. Prsty v obou gólech měl veterán Roman Kukumberg. Nejprve projel tři čtvrtě ledu a nahrál na branku Tomáši Linhartovi. Poté se sám prosadil po levé straně. Opět ukázal, jak je ladným bruslařem - dostal se přes obránce a pokořil gólmana Libora Kašíka.

Když navíc na začátku druhé třetiny předvedl tvář nejlepšího kanonýra týmu Tomáš Vincour, jenž se trefil po drze sebevědomém manévru od zadního mantinelu, zdálo se, že je rozhodnuto.

Mountfield byl v tu chvíli na koni, hosté zmatkovali. To bylo vidět i po nahození Filipa Pavlíka, jež si Kašík s obránci málem srazili do brány. Jenže… V půlce druhé třetiny nepěkně zachyboval kapitán Dominik Graňák a hosté se tak nějak lehce dostali na dostřel. Pavel Sedláček napálil puk přesně do horního rohu. Brandon Maxwell, jenž znovu dostal přednost před Jaroslavem Pavelkou, neměl šanci.

To ale nebyl jediný problém pro favorita zápasu. Ve 35. minutě dorážkou pokořil Maxwella zlínský loupežník Zdeněk Okál. A dvě minuty před koncem vyrovnal perfektní ranou z levého kruhu Tomáš Valenta.

Hradec ztratil jasně vyhraný zápas - to tak bylo.

V prodloužení upřel sudí (podle všeho) Hradci trestné střílení. Radovan Pavlík jel sám na bránu a byl faulován. Nic se nestalo.

Přesto nájezdy, do nichž naskočil i gólman Jaroslav Pavelka, nakonec rozhodly…

Hradec Králové - Zlín 3:4 po sam. náj.

Fakta - branky a asistence: 4. Linhart (Kukumberg), 10. Kukumberg (Rosandić), 22. Vincour (Cibulskis) – 28. P. Sedláček, 35. Okál (Žižka, Šlahař), 58. Valenta (Fořt, Anděl), rozh. sam. náj. Popelka. Rozhodčí: Hejduk, Bejček – Pešek, Špringl. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4524. Třetiny 2:0, 1:2, 0:1 - 0:0.

Mountfield HK: Maxwell – Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Lessio, Kukumberg, Rákos.

PSG Berani Zlín: Kašík – Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Valenta, Ferenc – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš – Okál, Honejsek, Herman – Šlahař, Fryšara, Popelka – E. Kulda, Fořt, Anděl.