Individuální paráda Bláhy v oslabení, střelecký návrat Krska. Play off potvrzeno

Tenhle zápas se vrchlabským fanouškům musel líbit. Stačí si připomenout vstřelené branky a hráčské příběhy. Tak například: fantastická akce Tomáše Bláhy v oslabení, do toho premiérová treda Davida Sýkora při návratu do vrchlabského dresu a ještě gól Filipa Krska vracejícího se do sestavy po delším zranění. A bonus? Co třeba potvrzení účasti ve vyřazovacích bojích!

Vrchlabští hokejisté vyhráli jak poslední zápas loňského roku doma s Příbrami (3:1), tak vstupní zápas do nového roku proti Děčínu (5:1). | Foto: Anton Martinec