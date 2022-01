Podívejte se na premiéru Rolinka v bráně. Hokejová legenda si zachytala duel KHL

A jsou to právě celky na 4. až 6. místě, které zápas co zápas bojují o šanci zahrát si v březnu play off. To se totiž letos bude týkat pouze čtyř nejlepších mužstev ve skupině.

II. liga, skupina Sever

Hronov – Dvůr Králové nad Labem 4:3

V Hronově se hrálo další krajské derby a domácí hokejisté v něm potvrdili, že jsou letošní černou můrou rivala ze Dvora Králové nad Labem. S nikým jiným nemá Rodos negativní bilanci, pouze s týmem kouče Táborského. Podlehl mu počtvrté v řadě.

Hronov - Dvůr Králové n. L.Zdroj: hchronov.czStředeční bitva stála za to. Po bezbrankové úvodní třetině se jako první prosadil domácí Lavrenov a stejný hráč ve 32. minutě proměnil přesilovou hru. Hosty vrátila do hry trefa do šatny z hole Bláhy, ve 43. minutě navíc bylo vyrovnáno po gólu Půhoného.

Od té doby dění na ledě gradovalo. Ve skvělé kulise, o kterou se staraly kotle obou protivníků, nejprve v oslabení udeřil hronovský Kozák, chvíli na to však znovu srovnal účty bek Rodosu Petira – 3:3.

Když už se oba soupeři připravovali na prodloužení, dostal se puk šťastně na hůl Nazarova a ruský forvard 14 (!) vteřin před koncem derby rozhodl.

Fakta – branky a nahrávky: 26. Lavrenov (Bucek), 32. Lavrenov (Kozák), 45. Kozák, 60. Nazarov (Duchan) – 40. Bláha (Muška), 43. Půhoný (Petira), 47. Petira (Půhoný, Tondr). Rozhodčí: Battěk – Thuma, Maňák. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 328. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:2.

HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – J. Kynčl, Degterev, Mikulec, Sýkora, Exner, Romanov – Matouš, Duchan, Bucek – Nazarov, Šlaicher, Novotný – Teuber, Lavrenov, Kozák – Lebedkin. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Marek (Brázdil) – Muška, Vašíček, Matějíček, Franc, Petira, Vácha, M. Tondr – J. Ježek, T. Bláha, Luštinec – M. Procházka, Havlas, Dušek – Půhoný, L. Kučera, Valášek – Jan Dvořák.

Jablonec nad Nisou – Nová Paka 3:5

Hokejisté Nové Paky dostali ve středu jedinečnou příležitost, jak se poprvé v sezoně vyhoupnout na pátou příčku tabulky. Na ledě konkurenčního Jablonce k tomu potřebovali vítězství a na začátku zápasu k němu směle vykročili.

Nová Paka - Jablonec nad NisouZdroj: Petr ČepekNa trefy Malíka s Dvořákem domácí na přelomu úvodních dvou třetin odpověděli vyrovnáním, pak však Bruslaři znovu dvakrát skórovali a do závěrečné periody si nesli jednogólový náskok.

Severočeši se nevzdávali, na další zdramatizování duelu už ale síly nenašli. Naopak to byl Hnik, kdo půl minuty před koncem přidal pojistku do prázdné jablonecké branky a zajistil svému týmu pátou výhru z posledních šesti utkání.

Fakta – branky a nahrávky: 19. Křepelka (Had), 25. Křepelka (Jursa), 39. Plíhal (Jursa, Abraham) – 3. Malík (Rozanov), 12. Dvořák (Hnik, Malík), 29. Leder, 38. Hnik (Komarov), 60. Hnik (Poppel, Dvořák). Rozhodčí: Jaroš – Kettner, Goltsch. Vyloučení: 10:6. Využití: 1:1. Diváci: 130. Třetiny: 1:2, 2:2, 0:1.

BK Nová Paka: Vacek (Kundrík) – Komarov, Leder, Filip, Suvorov, Najman, Jonáš, Šípek, Iakhanov, Kotyza – Poppel, Hnik, Nezbeda – Foerster, Malík, Jaroslav Dvořák – Kerekanič, Krsek, Parshakov – Dlask, Rozanov.

Horalům teče do bot. Hrubě nezvládli boj v Kolíně, kde vedli rozdílem tří branek

Další výsledky 30. kola: Letňany – Mostečtí Lvi 3:4 po prodloužení, Děčín – Bílina 2:5.

Program 31. kola – sobota 15.00: Bílina – Hronov. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Děčín, Nová Paka – Letňany. 17.30: Mostečtí Lvi – Jablonec nad Nisou.

