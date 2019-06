Hradecký odchovanec, jenž působí v NHL v Detroitu, poskytl Deníku rozhovor.

Jak užíváte volno?

Volno jsem měl dva týdny. A teď jsem už začal trénovat na další sezonu. Ale snad se ještě někam podívám.

Trénujete sám, nebo se připojíte k hradeckému týmu, který začal suchou přípravu?

Na suchu trénuju sám, ale až půjdou kluci na led, tak se k nim přidám.

Co bylo na přechodu do zámoří nejtěžší?

Ze začátku to byl určitě jazyk. Ale teď už si to sedlo.

Určitě sníte o Stanley Cupu?

Byl bych rád, kdybych si jej v budoucnosti potěžkal.

Je Detroit ten klub, který vám tento sen může splnit?

Tým na to má a doufám, že se mi to povede právě s ním.

Co říkáte na to, že za rok reprezentačního trenéra Miloše Říhu vystřídá Filip Pešán?

Tohle hodnotit nemůžu. Je to věc svazu. Já na tom stejně nic nezměním.

Už přebolelo zklamání ze čtvrtého místa na MS?

Udělali jsme dobrý výsledek. Jen škoda té medaile, byla opravdu blízko.

Pokud bude příští rok v NHL výluka kvůli novému vyjednávání kolektivní smlouvy, je Hradec předběžně domluven na zvučné posile - Tomáši Hertlovi. Uvidí i vás fanoušci v dresu rodného města?

Asi ano, ale je to ještě strašně daleko.