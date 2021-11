Jak těžké utkání bylo?

Výsledkově to vypadá jako jasný zápas, ale to s Olomoucí nikdy není. Je to fyzicky náročné a vždycky to s nimi bolí.

Dost se to rozhodovalo na konci druhé třetiny, kdy Olomouc měla výhodu dokonce dvojnásobné přesilovky, dali gól, ale pak jste znovu odskočili na rozdíl tří branek.

Jo, to bylo super, že hned další střídání jsme dali gól a dali jim najevo, že dneska si body neodvezou.

Jak k té vaší gólové situaci došlo?

S Koukym (Petrem Koukalem – pozn. aut.) jsme tam napadali, ke mně se ten puk odrazil, udělal jsem tři kroky na střed a jenom jsem to poslal na bránu. A propadlo to tam.

Je to vaše jedenáctá výhra z dvanácti zápasů. To musí být skvělé jet na takové vlně. Užíváte si to?

Je to super. V kabině je to znát. V neděli nás čeká další zápas o to těžší, že to bude derby, což fanoušky zajímá ještě víc, takže my budeme chtít určitě v neděli pokračovat a znovu vyhrát.

Nejste naštvaný, že potom přijde ta pauza, když jste takovýmto způsobem rozjetí?

Samozřejmě. Tohle je ale pro všechny stejné. My si odpočneme, dobře potrénujeme a po reprezentační pauze na tyhle výkony budeme chtít navázat.

V neděli budete hrát derby s Pardubicemi. Co od nich očekáváte?

Oni jsou teď za námi na třetím místě. Určitě to bude dobrý hokej a souboj na nože.

František Ježek