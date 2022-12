Za druhé: Východočechům chybí střelec, který by to vzal na sebe. Hradečtí si šance dokáží vytvořit, ale proměnit je je nadlidský úkol. V posledních třech ligových duelech se to Lvům povedlo jenom dvakrát. To je proklatě málo.

Trápení pokračovalo i v Olomouci. Mountfield si z Hané odvezl vysokou prohru

„Určitě to je jeden z problémů. Šancí máme poměrně hodně, bohužel se trápíme v koncovce a nedokážeme je proměnit,“ řekl po potupné prohře 0:5 v Olomoucí řízný obránce Patrik Marcel, který je zatím poslední posilou výběru trenéra Tomáše Martince.

Na branku Kohoutů letělo z hradeckých hokejek jednatřicet střel, ani jedna však v brance neskončila. „Když nevstřelíme branku, tak se pak těžko vyhrává. Na tomhle musíme určitě zapracovat a do příštího duelu to změnit,“ má jasno bývalý mládežnický reprezentant Marcel.

POTYČKY Z FRUSTRACE

Nedělní mač navíc přinesl pro Hradec nevídaný jev. Hráči Mountfieldu prohru na Hané těžko kousali, proto se z ledové plochy stal ve třetí třetině spíše boxerský ring. Rozhodčí za posledních 20 minut rozdali 72 trestných minut.

„Jste pod dekou, nedaří se vám, je tam frustrace. Potřebujete nakopnout střídačku, proto naši hráči do toho tak šli,“ vysvětloval si vyhrocenou třetí třetinu asistent trenéra Hradce Petr Svoboda. U bitek překvapivě nebyl obránce Marcel, který pod Bílou věž přišel s pověstí rváče a bitkaře. „Když k tomu vždycky došlo, tak jsem na ledě nebyl. Jinak bych se ale určitě do těch potyček zapojil,“ ujistil.

POZOR NA KOUSALA

Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice musí jednoznačně zabrat. Ve vyrovnané tabulce mají náskok na poslední Kladno pouhé čtyři body. Lvi zítra od 18 hodin hostí Mladou Boleslav. Ta se pod vedením bývalého hradeckého asistenta Ladislava Čiháka pohybuje v podobných vodách jako Hradec. Po dvou výhrách z posledních dvou kol má však v tabulce o čtyři body více. Naposledy zvládla přestřelku s Litvínovem, který porazila 6:4.

Mountfield si bude muset dát pozor především na produktivního Pavla Kousala, který je v kanadském bodování v elitní desítce celé extraligy. Proti Vervě si připsal čtyři body. V prvním vzájemném zápase sezony se ve městě automobilů radoval východočeský celek, který v polovině října přehrál Bruslaře 2:0. Teď by se mu tříbodová výhra šikla ještě mnohem víc, protože by zastavila sérii proher a hráčům vrátila sebevědomí.

„Boleslav má podobnou hru jako my. Hrají rychlý hokej, všechno tlačí dopředu. Hodně bude záležet na tom, komu se lépe podaří začátek a kdo dá první gól. Proti takovým týmům se pak těžko prosazuje. Tabulka se hrozně vyrovnává. Který tým to teď nechytne a většinu zápasů nevyhraje, půjde tabulkou dolů. My to zítra prostě zlomit musíme,“ je si vědom těžké pozice hradecký útočník Zdeněk Doležal.