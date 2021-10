Aleši, jaký to byl pro vás zápas?

Byl to hrozně těžký zápas. Jsem strašně rád, že jsme to ubojovali a že máme ty tři body, protože jsme je minule ztratili v Budějovicích. Věřím, že zase najedeme na vítěznou vlnu.

Utkání rozhodly přesilovky. Jste spokojený s tím, jak jste je zvládli?

Spokojení jsme dost. Určitě jsme mohli dát více gólů, ale naštěstí to, co jsme proměnili, stačilo. Jsou to situace, které rozhodují zápasy a nám se to daří. Věřím, že v tom budeme pokračovat.

Po posledních zápasech jste mluvil hodně o tom, že musíte zlepšit nástup do utkání. Dneska těch prvních sedm minut ale stále nebylo úplně ideálních, viďte?

Je to trošku lepší, ale stále na tom musíme pracovat.

Gól v oslabení dokáže tým pořádně nakopnout, naopak na lavičce Liberce byly vidět skleslé hlavy. Uvědomovali jste si na ledě svoji psychickou převahu?

Rozhodně. Vždycky to ten tým nakopne. Kuba Lev s Jordim (Jordanem Perretem – pozn. aut.) to vymysleli skvěle a dali krásný gól.

Jeden váš gól padl po akci, kterou mají už z Ameriky nacvičenou dvojčata Klímovi. Nějak jste se na tom domlouvali, že se do akce zapojíte i vy?

Říkáme si to pořád (směje se). Jsme domluvení, že pokud to takhle vyjde, tak to zkusíme provést. Máme tam nějaký signál, slovo, které si řekneme. No a tentokrát se to podařilo, takže spokojenost.

Jak těžké bylo vyrovnat se s tvrdou hrou Liberce?

Byl to určitě náročný hokej. Liberečtí nejsou na té optimální vlně, na které by chtěli být, takže dělají všechno pro to, aby se tam zpátky dostali. My jsme rádi, že jsme je udrželi tam, kde jsou.

Dávali jste si navzájem pokyn nenechat se vyprovokovat?

Ano, párkrát se nám to sice bohužel nepodařilo, ale to jsou emoce a ty k hokeji patří.

František Ježek