V oslabení tři na pět se po vhazování zmocnil puku, nastartoval svoje motory, zařadil dvojku a svoje sólo bez problému proměnil. V tu chvíli srovnal na 2:2. Lvi si následně se soupeřem dělali, co chtěli a Pavlík přidal ještě jednu branku. Hradec si nakonec zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů z prvního místa, tam se utká se švédským Färjestad BK.

Výsledek 8:2 hovoří zcela jasně, jak se takhle vysoké vítězství zrodilo?

Nebylo to úplně lehké. Dvě třetiny vyrovnané, pak jsme si řekli v kabině, že když budeme mít dobrý pohyb, tak to zvládneme jako v Berlíně, což se povedlo a jsme rádi.

Z tribuny to vypadalo, že jste hráli mnohem uvolněněji než v extralize, bylo to tím, že už jste měli jistý postup?

Věděli jsme, že ho máme jistý, ale určitě jsme se na to nechtěli vykašlat, aby zápas neskončil nějakou blamáží. Těší mě, že jsme to zvládli i kvůli sebevědomí. V posledních duelech se nám začalo dařit v zakončení, musím zaklepat, aby to vydrželo. Ukázali jsme to už v Plzni, předtím jsme se šíleně trápili v koncovce a kvůli tomu jsme prohrávali zápasy.

Soupeřem Hradce Králové v osmifinále Ligy mistrů bude švedský celek Färjestad BK, první zápas se odehraje na severu Evropy. Rozhodl o tom dnešní los.

Jsou zápasy proti Berlínu přesně ty, které vás mohou nastartovat i v extralize?

My jsme si řekli, že když je zvládneme, tak nám to pomůže i do ligy.

Vy jste srovnal na 2:2 unikátním způsobem, když jste ujel v oslabení tři proti pěti. Budete na to vzpomínat do konce života?

Doufám, že to někdy zopakuji v lize. (usmívá se) Kluci mi na střídačce říkali, že jsem mohl jet ještě podruhé, tak jsem jim říkal, ať neblbnou. Jsem nesmírně rád, že to tam padlo a já mohl vyrovnat. Pak už jsme byli lepším týmem.

Na rozhodnutí jste neměl tolik času, neříkal jste si v hlavě, že puk pouze vyhodíte do bezpečí?

Já jsem viděl, že jedu jeden na jednoho. Naznačil jsem doleva, doprava, on se neustále točil a nevěděl, já naopak cítil, že jsem už před ním, proto jsem do toho šel. Kdybych nájezd neproměnil, tak se to na nás asi valilo ve stylu: Děj se vůle boží!

Byl to váš první gól v oslabení tři na pět?

To byste měli vědět vy. (směje se) Popravdě nevím. Určitě je první mezi muži.

Čím se to ve třetí třetině zlomilo?

Těžko říct. Hodně jsme si pomohli v početních výhodách. Tam se zápas zlomil, oni přestali hrát. Lukáš Pajer to tam pálil jak Ovečkin v NHL. Na konci druhé třetiny to bylo 2:2, takže za sebou máme těžké utkání a výhry si nesmírně vážíme.

Zdroj: Vladimír Machek

Váš druhý gól vám připravil právě Lukáš Pajer, vy jste před ním smekl pomyslný klobouk.

To byla lahůdka! Kdybych nedal gól, tak asi řeknu, ať mi otevřou vrata a jedu pryč, protože by to byla ostuda.

Co jste říkal na mladé kluky z Kolína?

Věděli jsme, že mladším klukům musíme pomoci. Oni mají výborné bruslení, což se potvrdilo a v závěru jsme toho využili. I jim duel sedl a my děkujeme, že nám přišli pomoct.

V pátek vás čeká doma Olomouc, tak otevřený duel se čekat nedá?

Přijedou řezníci. (směje se) Ne, uvidíme, na zápas se připravíme, důležité je dobře zregenerovat. Pojedeme teď dvakrát pátek, neděle, úterý.

Vyhovuje vám takový program?

Jak se to vezme. Když vyhráváte, tak se v tom nebabráte, když je to opačně, tak to příjemné není. Musíme pokračovat ve výsledcích jako v Lize mistrů a proti Plzni.

Bude to proti Hanákům tedy tvrdší duel?

Myslím, že rozhodně. Hrají výborně jako tým, semkli se a mají skvělé výsledky. Jak jsem říkal, musíme se na utkání dobře připravit a nic nepodcenit.

Čím to, že v Lize mistrů padá více gólů než v extralize?

Záleží na soupeři. Berlín hraje podobným stylem, chodí rychle do útoku. Pak to tam napadá. V extralize, když dáme dva, tři góly, tak se vyhrává zápas.