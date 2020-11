Jste optimista? Měl by se hokej zase rozjet?

Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička dělá maximum – a já se snažím být pozitivní. Můj názor je takový: Když jsme byli u minulého ministra blízko dohodě, proč bychom to nedotáhli i po jeho změně. V tuto chvíli především Milan Hnilička maká na tom, aby nový ministr navázal na předběžné rozhodnutí pana Prymuly a uvolnil trénování a hraní extraligy.

Extraliga stojí už měsíc. V jakém stavu je váš klub?

Přišli jsme o hodně příjmových složek, proto se snažíme šetřit, kde se dá. Některé náklady budeme ještě muset seškrtat.

Jde především o platy hráčů i zaměstnanců?

Ano, je to tak, do této doby jsme všem platili plné odměny, za říjen bychom po vzájemné dohodě chtěli redukovat odměny, jelikož byla přerušená extraliga, je zákaz společného trénování mládeže a další omezení. Se všemi je to po individuální dohodě, ale procentuálně je to podobné.

Je těžké řešit snížení příjmů?

Je to nepříjemné, samozřejmě nikdo nechce přijít o peníze. Zatím jsme ale nezaznamenali problém, protože máme v klubu dobré a rozumné lidi – trenéry, hráče i ostatní pracovníky. Každý, s kým jsem jednal, chápe, že situace je opravdu vážná.

Hráči mohou trénovat venku, na ledě byli v Dobříši. Podepíše se to na nich?

Led nám chybí, to je jasné. Ale hráči jsou pohybově natolik gramotní a natrénovaní, že by návrat neměl být problém. Zápasové vytížení schází, ale to mají všichni stejné.

I proto přijal obránce Filip Hronek nominaci na reprezentační turnaj ve Finsku. Nemá s tím klub v současné situaci problém?

Nechtěli jsme mu bránit, nechali jsme to na něm. Navíc se svaz dohadoval s Detroitem, jehož je Filip hráč.

Nechtěl kouč Filip Pešán povolat i někoho dalšího?

V širší nominaci je brankář Marek Mazanec, ale pak už nikdo. Myslím, že by to ani nebylo optimální.