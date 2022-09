LIGA MISTRŮ – 1. kolo: Frölunda HC – Mountfield Hradec Králové, čtvrtek 1. září od 19.05, hráno v Göteborgu.

Nejenže ostatní kluby přes léto pořádně zbrojily, ale z východočeského týmu odešel i nejproduktivnější hráč minulé sezony finský sniper Ahti Oksanen. A nutno si přiznat, že nahradit jeho bodový přínos bude opravdu těžké. Martinec však doufá, že i po letním omlazení kádru bude jeho družina, především díky týmovému pojetí, znovu skvěle šlapat. „Pokud chceme být úspěšní, tak musíme držet spolu a tvrdě pracovat,“ přiznává.

Máte za sebou letní přípravu, jak jste s ní spokojený?

Absolvovali jsme ji v neúplném počtu, chyběli zahraniční hráči, spousta dalších měla individuální přípravu. Takže bych to hodnotil až od předzávodního období, což trvalo nějakých pět týdnů, kdy jsme už byli všichni pohromadě a kombinovali jsme suchou přípravu s ledem, tam ji musím hodnotit pozitivně.

Absolvovali jste kvalitně obsazený turnaj v rakouském Kitzbühelu a dokonce jste ho vyhráli.

Odehráli jsme tam dva kvalitní zápasy, poté jsme v rámci přípravy sehráli ještě dva duely doma. Všechny zápasy jsme vyhráli, ale jak jsme na novou sezonu připraveni, nám ukážou až zápasy v Lize mistrů, které sehrajeme tento týden. Myslím, že potom budeme vědět mnohem víc, ale zatím jsme s přípravou spokojení. Co nás trochu trápilo, byla zranění některých hráčů, ale já doufám, že budou brzy v pořádku.

V přípravě jste sehráli čtyři zápasy. Všechny byly proti zahraničním soupeřům (pozn. autora: tři z Rakouska, jeden z Německa). Byl to záměr před duely v Lize mistrů?

Každý rok se snažíme na přípravné zápasy sehnat co nejkvalitnější týmy. Pro nás je ideální konfrontace s celky, které hrají rychlý hokej. Už to nebývají klasické přáteláky, ale zápasy, které nás donutí hrát na maximum. Myslím si, že letos se to znovu povedlo, všechny duely pro nás byly přínosem a ukázaly nám spoustu věcí.

Lvi si smlsli na Grazu, nasázeli mu sedm branek! Teď už Liga mistrů

Rakouské týmy se ale vyznačují velmi důraznou hrou, nebál jste se, že může dojít k nepříjemným zraněním?

Bojíme se vždycky. Letos se to znovu potvrdilo, nějaké šrámy jsme si odnesli. Několik kluků je bohužel zraněných z turnaje v Kitzbühelu, ale my se rozhodně snažíme řídit pravidlem, že trénujeme naplno a s maximálním nasazením. A i zápasy v přípravě se snažíme hrát nadoraz, abychom se co nejlépe připravili do sezony. Mužstvo máme mladší než loni a víme, že pokud chceme být úspěšní, musíme být pracovití a velkou píli z tréninků přenést i do zápasů.

Jak moc zranění Nedomlela, McCormacka, Jergla a Kevina Klímy ovlivnilo zbylé dva domácí přípravné zápasy, kde jste si určitě chtěli vyzkoušet hru ve speciálních formacích?

Trochu ano, ale zranění k tomu patří. Na druhou stranu to v Hradci nemáme postavené na jednom či dvou hráčích, takže zase dostali prostor ostatní. Zapojíme i další mladší hráče, kteří se teď vrátili z mládežnické reprezentace. Ovlivnilo nás to v tom, že do Ligy mistrů nemůžeme jít s tím nejsilnějším mužstvem, ale zase je to velká příležitost pro ostatní kluky.

Tým se oproti poslední sezoně obměnil, kde vidíte největší změnu? V brankovišti?

Gólman je samozřejmě jedním z nejvýraznějších článků týmu, takže jsme rádi, že se povedlo přivést Honzu Růžičku, který je hodně ctižádostivý gólman, navíc je pořád mladý. Největší změnu však vidím v tom, že nám odešli zkušenější hráči.

Pokračujte.

Skončil i náš nejproduktivnější hráč z loňské sezony Ahti Oksanen, místo něj jsme tým doplnili mladými kluky. Já doufám, že nám do toho týmu přinesou zase něco jiného. Dravost, elán a velké nadšení. Tým je trošičku jiný, znovu to však bude o naší soudržnosti.

Nikita Ščerbak v přípravě bodově zářil, mohl by převzít žezlo právě po Oksanenovi?

Ahti byl výraznou postavou loňské sezony. Momentálně tu nemáme hráče jeho kvalit. Určitě ho budeme chtít nahradit týmovým pojetím. Je však pravda, že Nikita je hráč, od kterého čekáme větší bodový přísun, než tomu bylo loni. Už tu s námi nějaký čas je, proto věřím, že už se aklimatizoval a určitě by částečně mohl převzít roli Ahtiho.

Na týmové pojetí budete chtít vsázet i letos, že?

Přesně tak. Jak už jsem říkal, tým by měl být o hodně mladší a přeji si, abychom měli zase vyrovnané čtyři pětky, jako tomu bylo loni. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme držet spolu a tvrdě pracovat. Od každého hráče očekáváme práci pro tým, na tom to budeme mít postavené.

Vraťme se ještě ke gólmanům, měl by být Jan Růžička jedničkou a Henri Kiviaho mu krýt záda?

Máme za sebou pět týdnů na ledě. Oba gólmani vypadají hodně dobře, v přípravě jsme je střídali. Uvidíme, třeba se gólman číslo jedna vyprofiluje sám. Zatím mají kluci podobnou výkonnost a máme v plánu jim dávat podobný prostor.

Hradecký bek Bohumil Jank během přípravného duelu proti Vídni.Zdroj: Mountfield HK

Co další posily, ať už jsou to Okuliar, Zachar či Rymhsa?

Jsou to hráči, které jsme si vytipovali. Dlouhodobě jsme o ně stáli už v minulé sezoně, ale přestupy se podařilo zrealizovat až teď a máme od nich velká očekávání.

Kariéru by v Hradci chtěl znovu nastartovat odchovanec Radovan Pavlík.

Ráďa je typologicky podobný hráč jako Oliver Okuliar a Mára Zachar. Dali jsme je k sobě, hrají momentálně v jedné pětce. Já věřím, že Ráďa naváže na dobré časy z minulosti, týmu pomůže a celkově tady svoji kariéru znovu restartuje.

Ke změně došlo i v realizačním týmu, protože do Boleslavi odešel Ladislav Čihák. Jak moc vás to vzhledem k úspěšné minulé sezoně mrzelo?

S Láďou spolupráce fungovala výborně, ale to je hokejový život. Dostal nabídku na pozici hlavního kouče Mladé Boleslavi a je logické, že ji přijal. Budeme mu držet pěsti v jeho další práci. K nám ale přišel Tomáš Hamara a já věřím, že znovu utvoříme velmi silný realizační tým, hráčům budeme poskytovat co nejlepší servis a výsledky budou dobré.

Jak jste přišel na Tomáše Hamaru, byla to vaše první volba?

Hned po sezoně, když bylo jasné, že Láďa odejde, jsme to začali s generálním manažerem řešit i vzhledem k úzké spolupráci s Kolínem. Chceme mít co nejvíce mladých hráčů pod kontrolou, proto jsme si řekli, že by bylo dobré realizační tým ještě rozšířit o jednoho trenéra. A já jsem rád, že jsme se nakonec s Tomášem domluvili. Věděli jsme, že Tomáš bude končit na Spartě. Díky podobnému pohledu na hokej a tomu, že končil, jsme se domluvili.

Potvrzeno! Hradec přišel o kapitána, Vlkanova je hráčem Plzně

Ve čtvrtek vstupujete do prestižní Ligy mistrů, jak se těšíte?

Champions League je pro nás skvělá konfrontace s nejlepšími evropskými týmy. Ze sportovního hlediska to pro hráče má obrovský přínos. Moc si vážíme toho, že v soutěži můžeme hrát a těšíme se.

První zápas sehrajete ve švédském Göteborgu proti Frölundě, se kterou jste se před necelými třemi lety utkali ve finále, co od zápasu očekáváte?

Ano, začínáme ve Švédsku proti známému soupeři. Samotné utkání nám hned ukáže, jak jsme na tom. V dnešní době máme o každém soupeři spoustu materiálů, takže víme, jak hrají. Jejich tým nám je hodně blízký, protože praktikuje podobný styl jako my.

Hned v sobotu se pak představíte ve francouzském Grenoblu, jak náročný program vás i vzhledem k cestování čeká?

Bude to náročné. Grenoble je top tým ve Francii i v celé Evropě. Má tam plno reprezentantů a zahraničních hráčů. Rozhodně to nebude lehký soupeř. Momentálně se však soustředíme pouze na Frölundu. Hned jak skončí zápas ve Švédsku, tak přepneme zase na Grenoble. Všichni víme, že nás nečeká jednoduchý dvojzápas. Budeme rádi, když se nám podaří přivézt nějaké body.

Znamená to, že do Ligy mistrů vstoupíte s nejsilnější možnou sestavou?

V rámci možností. Kvůli zraněním tam nebudeme moci jít v tom nejsilnějším složení, ale jinak z hráčů, kteří jsou zdravotně v pořádku, poskládáme to nejlepší.