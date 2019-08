Ve středu se poprvé poměří se soupeřem největším. V poslední den přípravného Mountfield Cupu se hraje velké derby: Hradec Králové vs. Pardubice.

Uvidí se, zda do tohoto střetu pošle trenér Tomáš Martinec útok, který by mohl v sezoně plnit úlohu hlavní hradecké zbraně.

„Je to samozřejmě příprava a zkoušíme různé varianty složení formací. Chceme vidět všechny hráče v co možná největším vytížení,“ řekl asistent Aleš Krátoška po pondělním vítězství 6:2 nad Slovanem Bratislava.

V tom utkání zaválela formace ve složení Radek Smoleňák, Daniel Rákos, Rudolf Červený. Kapitán Smoleňák dal tři branky, byl mužem utkání.

„Ruda má ohromný tah na bránu. Bambus nevypustí žádný souboj, je velmi platný pro tým,“ hodnotil spolupráci Smoleňák.

„My s Bambusem zvládneme práci před bránou a v rohách a Ruda je střelec. Kéž by nám to vydrželo,“ dodal.

Mohlo by. Například třetí Smoleňákův gól to demonstroval. Šéf týmu uklízel puk do prázdné brány po skvělé kombinaci. Jen tak dál.

Mountfield Cup - středa, 12.00: Slovan Bratislava – Spartak Moskva, 18.00: Hradec Králové – Pardubice (oboje hradecká ČPP Aréna).

Tabulka:

1. Sp. Moskva 2 1 1 0 0 10:1 5

2. Hradec Králové 2 1 0 1 0 7:4 4

3. Slov. Bratislava 2 1 0 0 1 5:6 3

4. Pardubice 2 0 0 0 2 0:11 0