Rozladěni a zklamáni byli po východočeském derby hokejisté Hradce Králové. Prohra 2:5 s pardubickým rivalem, momentálně posledním týmem tabulky, a navíc před vlastními fanoušky uvalila mužstvo do krize.

Mountfield v posledních pěti zápasech, tedy od příchodu trenéra Vladimíra Růžičky, který vytvořil rovnocennou dvojici s dosavadním koučem Tomášem Martincem, získal jen šest bodů. A to je na ambiciózní klub málo. Navíc ani herně to neklape. Jako by mužstvo nevědělo, co má hrát.

„Nemyslím si, že to je o trenérech, ale hlavně o nás. Oni nejsou na ledě, tam jsme my hráči a my jsme za výkony zodpovědní,“ uvedl obránce Mislav Rosandič, autor první hradecké trefy, kterou vyrovnával na 1:1. Tak skončila i první třetina, potom už Dynamo gólově odskočilo.

„Ze začátku zápasu jsme měli těžké nohy, nešlo nám to. Nedokázali jsme dát víc než dva góly, to se potom těžko vyhrává. Šance si vytváříme, ale do branky to nedokážeme dotlačit,“ řekl k duelu slovenský bek.

Jak z toho ven? Prostor na zlepšení bude nyní v reprezentační pauze.

„Musíme si každý sáhnout do svého svědomí a každý se nad sebou zamyslet. Sice si něco říkáme, ale pak to neplníme. Děláme chyby a pak se to nabaluje. Každý musí začít u sebe a splnit se svoje,“ zdůraznil Rosandič.

Klíma: Zlepšit obranu

Další pohled, jak se dostat z herního útlumu nabízí útočník Kevin Klíma. „Musíme se jednoznačně zlepšit v obraně,“ řekl pro klubový web syn slavného otce Petra.

„Hodně jsme propadali a Pardubice na nás pořád jezdily v přečíslení. Tam byl největší problém,“ poukázal Klíma. S tím souhlasil i útočník Daniel Rákos. „Soupeř nás přečísloval a my jsem tam propadali,“ pokyvoval hlavou někdejší hráč Pardubic a dodal: „Také jsme dělali chyby, které se prostě nesmí stávat.“

Nejdřív Liga mistrů

Hradečtí opět zasáhnou do extraligy v pátek 15. listopadu, kdy se představí na ledě vedoucí Sparty. Už ve středu 13. listopadu je doma čeká utkání Ligy mistrů s Mannheimem. Odveta osmifinále se hraje další úterý na ledě německého celku. „S Mannheimem můžeme odehrát dva dobré zápasy a můžeme to pak přenést do extraligy,“ věří Klíma.

Rozjede se Mountfield?

Svoboda: Nebylo nám shůry dáno

Na tiskovou konferenci po derby dorazil z hradeckých trenérů asistent Petr Svoboda. Vladimír Růžička i Tomáš Martinec zůstali v kabině. „Myslím si, že Dynamo vyhrálo zaslouženě. Soupeři jsme nabídli spoustu šancí a přečíslení. Za nerozhodného stavu jsme měli pár šancí, ale nevyužili jsme je a Pardubice nám pak odskočily na 1:3. Bohužel nám nebylo shůry dáno,“ uvedl Svoboda.