Fakta – branky a nahrávky: 32. Aberg (O. Najman, Pýcha), 60. Stránský. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2715. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:1. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Lev, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Kev. Klíma, Lalancette, Kel. Klíma – Pajer, Štohanzl, Doležal. Trenér: T. Martinec. BK Mladá Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Lantoši, O. Najman, Aberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Trenér: Čihák.

Lepší vstup do zápasu měli hosté z Mladé Boleslavi. Kiviaho však předvedl několik jistých zákroků. Zapotil se především proti střele Najmana z jedenácté minuty. Poté začali hrozit i Lvi a pomohla jim k tomu přesilová hra, ve které se k nebezpečné dorážce dostal Lev, ale minul branku. Ve velké šanci selhal v závěru první periody i McCormack, jenž se ocitl sám před Novotným, ale stejně jako Lev minul.

I druhá třetina nabídla spíše bojovný hokej. Hradec měl paradoxně největší šance v oslabení. Jenže Zachar ani Radovan Pavlík překonat Novotného nedokázali. Diváci v ČPP aréně viděli první branku až ve 32. minutě. Bruslaři si nejprve vytvořili tlak, ten domácí dokázali ustát, ale obrana nestihla vystřídat, čehož hosté nakonec využili. Aberg dostal přesný pas na pravou stranu a propálil Kiviaha – 0:1.

V závěrečné periodě mohli jít do dvoubrankového vedení nejprve hosté, když za Kiviaha propadla Pláňkova střela, naštěstí pro Hradec puk nikdo do branky nedorazil. Hned vzápětí z pravé strany dobře pálil na druhé straně Jergl, Novotný však vytáhl pohotový zákrok vyrážečkou. Hradec byl do konce zápasu nebezpečnější, ale doplatil na nemohoucnost v zakončení. Tři minuty před koncem sáhl trenér Martinec ke hře bez brankáře, ani tak jeho svěřenci brankáře Novotného nepřekonali. Naopak v poslední vteřině pojistil vítězství Středočechů Stránský - 0:2.

Petr Svoboda (Mounfield HK): „Začátek jsme měli pomalejší a Boleslav měla pár šancí. Jenom díky výbornému výkonu Kiviaha to bylo 0:0. Ve druhé a třetí třetině tam byly dobré pasáže, bohužel beci měli jedno dlouhé střídání a soupeř nám odskočil. Dělali jsme všechno možné, abychom ten gól dali, ale pokud ho nedáme, nemůžeme pomýšlet na body. Naše bilance je tristní. Dva zápasy jsme nedali branku. Za poslední tři duely pak jedinou. Nešli jsme tomu tolik naproti, gólman všechny střely viděl. Pokud tam nebudeme dělat pořádek a nenajdeme jednoho hráče, který tam bude ochotný stát, clonit a dělat černou práci pro mančaft, bodovat nebudeme. Nehráli jsme špatně, ale je potřeba opravdu dělat ty malé věci lépe.“

Ladislav Čihák (BK Mladá Boleslav): „Věděli jsme, že Hradec hraje velmi agresivně a že se mu nepovedlo několik zápasů. To však nic neznamenalo. Jejich tým je silný, bruslivý. Přečkali jsme první třetinu, což jsme chtěli. Z naši strany byla asi nejvyrovnanější. Ve druhé třetině jsme se dostali pod tlak, z jedné šance jsme však dali gól. V poslední třetině nás Hradec vysloveně zatlačil, my jsme se to snažili odbránit a jednoduše se dostávat z pásma. Kluci potřebovali ubojovaný zápas. Pochvala do kabiny za bojovnost. A jsem rád, že pokračujeme v dobrých výkonech.“