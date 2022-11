Hosté otevřeli skóre šťastným způsobem. Cingel přihrával před bránu a domácí Dvořák si pod tlakem srazil puk do sítě. Pojistku přidal zkraje druhé třetiny Jank. Tygři snížili Birnerem, ale do minuty odpověděl Zachar. Ve třetí části se situace opakovala v opačném gardu. Nejdříve se trefil Jergl a na jeho zásah rychle reagoval Frolík. Stejný hráče pak snížil na 3:4. Hradec zpečetil výhru dvěma góly do prázdné brány, když se trefili Lev a Okuliar.