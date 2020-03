Petr Klíma, bývalý český reprezentant, který v NHL válel v Detroitu či Edmontonu, nynější trenér prvoligové Kadaně, otec Kevina, totiž k hokeji přivedl také Kellyho, Kevinovo dvojče.

V tuto chvíle je to otázka napůl zodpovězená. První část má kladné řešení. Hradec si zavázal Kevina, který byl doteď v klubu na hostování ze Sparty. To se změnilo v přestup.

„Kevin nás během svého působení v našem týmu přesvědčil, že je to výborný hráč s velkým potenciálem do budoucna. Výborně zapadl do týmu a jelikož i on měl zájem na dalším působení v Hradci, byla naše domluva na dlouhodobém kontraktu velmi rychlá. V tuto chvíli máme již podepsanou smlouvu o jeho přestupu se Spartou Praha, proto můžeme tuto dobrou zprávu sdělit našim fanouškům,“ řekl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Nakonec zápasy se Spartou byly asi nejlepším razítkem na Klímův přestup. Doma dal vítězný gól báječnou střelou v přesilovce, v Praze zazářil při výhře 3:2 dvěma brankami a asistencí.

Jednání začala

Jeho brácha Kelly, dvojče, hrál v posledním roce v AHL, což je vlastně druhá liga za NHL. Rozhodně nic špatného. Předtím v ECHL, tedy o patro níž. Jeho čísla však rozhodně nejsou zanedbatelná.

Předminulou sezonu v Norfolk Admirals si v 27 utkáních připsal 28 kanadských bodů za 14 gólů a 14 asistencí. Poslední ročník strávil na farmě Arizony v Tucsonu. Za 31 utkání nastřílel šest branek a jednou asistoval.

Tím - a také jménem Klíma - zaujal, což přiznal hradecký manažer Kmoníček v chatu, který vede pravidelně s fanoušky: „Už jsem absolvoval i jednání s jeho agentem v USA. Prozatím však není jasné, zda půjde za bráchou do Česka.“

Až další týdny ukážou, zda se akce dvojčata v Mountfiledu uskuteční.