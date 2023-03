Po pěti letech otevřeli znovu brány semifinále. Hradečtí hokejisté zvládli velmi náročnou sérii s Libercem, ve které po prvním duelu prohrávali, ve zbylých zápasech však byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili 4:1. Čtvrtý bod do skládačky přidali po parádní přestřelce (6:4) před vyprodanou domácí halou. O vítěznou branku se postaral útočník Oliver Okuliar.

Extraliga - čtvrtfinále play off, 5. zápas: Hradec Králové - Liberec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Hradec Králové - Liberec 6:4

Fakta – branky a nahrávky: 9. Lev (F. Pavlík, Lalancette), 22. Lalancette (Jergl), 30. Jank (Okuliar, Rosandić), 42. Jergl (Kev. Klíma), 48. Okuliar (Kev. Klíma, Werek) – 24. Jelínek (Ivan), 26. Flynn (A. Najman), 28. Jelínek (Bulíř, Filippi), 47. Birner (Melancon). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:2. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 1:0, 2:3, 3:1. Mountfield HK: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík – Eberle, Lev, Zachar – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák – Chalupa. Trenér: T. Martinec. Bílí Tygři Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Vlach, Jelínek, Šír – Birner, Bulíř, Rychlovský – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš. Trenér: Augusta. Konečný stav série: 4:1

Po opatrnějším začátku Hradec udeřil z první přesilovky v zápase. Filip Pavlík v 9. minutě našel na levé straně volného Lva, který tvrdou ránou z první prostřelil Neužila – 1:0. Východočeši měli i po úvodní brance navrch, ale další gól během úvodní dvacetiminutovky nepřidali.

Prostřední část však přinesla pořádnou divočinu. Už po minutě a dvaceti vteřinách poslal domácí do dvoubrankového vedení Lalancette – 2:0. Jenže Liberec dokázal vstát z mrtvých, když během necelých pěti minut otočil skóre. První branku obstaral pohotovou dorážkou Jelínek – 2:1. Hned vzápětí ukázal šikovné ruce Flynn, kterému první šanci ještě Machovský zlikvidoval, ale na následný bekhend už byl krátký – 2:2.

Hradecký obránce Jank to následně přehnal s tvrdostí v předbrankovém prostoru a poslal svůj tým do tří. Takovou šancí Tygři nepohrdli, když se podruhé v utkání prosadil kapitán Jelínek – 2:3. Liberecké vedení ale netrvalo dlouho. Na konci oslabení ujel Okuliar, puk před brankou přihrál na z trestné lavice se vracejícího Janka, který se štěstím puk dostal za záda Neužila – 3:3. „Ten náš třetí gól byl hrozně důležitý. Kdybychom šli do šatny za stavu 2:3, tak si myslím, že by to bylo mnohem těžší," řekl jeden z hrdinů pátého mače Oliver Okuliar.

POSTUPOVÉ RAZÍTKO

Na startu poslední třetiny dokázali svěřenci trenéra Tomáše Martince využít druhou početní výhodu v zápase. Klíma na sebe natáhl obránce, zadovkou našel Jergla, který mířil tvrdě pod víko – 4:3. Liberec nezlomila ani čtvrtá hradecká branka, když oplácel stejnou mincí. Střelu od modré v přesilovce tečoval Birner a kotouč nechytatelným obloučkem skončil za zády Machovského – 4:4. Přes to všechno nakonec vyprodaná ČPP aréna mohla slavit. O vítěznou branku se ve 48. minutě postaral Okuliar, jenž využil svého důrazu, když Neužil neměl puk pod kontrolou a slovenský forvard ho dotlačil za brankovou čáru. Rozhodčí celou situaci zkoumali u videa, ale nakonec ji uznali. Postupová euforie naplno propukla čtyři vteřiny před závěrečným klaksonem, když tečku za sérií udělal gólem do prázdné branky Perret.

„Výsledek série asi neodpovídá, bylo to vyrovnané. U nich jsme vyhráli i v prodloužení a vždy to bylo o jeden gól. Liberec hrál vynikající hokej, ale já si myslím, že rozhodlo předkolo, protože jsme měli víc sil a stále jsme je dobývali," zhodnotil Okuliar.