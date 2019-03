Čtyři zápasy, čtyři góly. S tím opravdu nejde myslet na úspěch. Hradec Králové kvůli střelecké sterilitě vypadl už ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Kometa Brno, mistr z posledních dvou let, vyřadil Mountfield bleskově. Už po čtyřech utkáních.

Rozhodující ránu dostali Hradečtí v sobotu v Brně. Prohráli 2:3. Nebyli schopni zastavit zkušeného útočníka Martina Zaťoviče, autora všech gólů domácích.

„Kometa nám dala docela dobrou školu, jak se hraje play off a důležité zápasy,“ uznal útočník Radek Smoleňák.

Mezi týmy byl opravdu znatelný rozdíl. Hradec pálil během celé série častěji. „Ale záleží odkud,“ utrousil brněnský trenér Libor Zábranský.

Jenže Kometa byla účinnější. Její hráči dali dva hattricky, celkem se trefili třináctkrát.

„Za stavu 2:2 jsme měli příležitosti, abychom Kometě odskočili, ale opět jsme selhali v koncovce, a jak už to tak v celé sérii bylo, i poslední zápas rozhodla přesilovka. V tom byl hlavní rozdíl mezi námi a Brnem, Kometa každý zápas rozhodla přesilovými hrami,“ litoval trenér Tomáš Martinec.

Brno dalo v přesilovkách celkem šest branek. Také tu rozhodující v posledním utkání vstřelilo v početní výhodě. Na trestné lavici byl trápící se útočník Daniel Rákos.

Hradec naopak proměnil jedinou přesilovku ze šestnácti. V první třetině sobotního duelu se trefil Richard Nedomlel. Obránce v tu chvíli vyrovnal na 2:2. Mountfield už od počátku doháněl náskok soupeře. Hrdina Brna Zaťovič skóroval premiérově už ve 29. vteřině. Poprvé srovnal za Hradec Tomáš Vincour, nejlepší střelec v základní části. Pak se znovu prosadil Zaťovič.

Na jeho třetí branku, již dal šest minut před koncem, už nikdo neodpověděl a Brno slavilo.

„Představovali jsme si to jinak. Není se za co pochválit,“ přiznal kapitán Dominik Graňák.

Lekce, která se dala čekat

Martin Erat odehrál téměř devět stovek zápasů v NHL, Zbyněk Michálek o necelou stovku méně. Peter Mueller přidal skoro tři sta. Ondřej Němec má tři medaile z mistrovství světa – a dokonce i jednu zlatou.



A tak můžeme pokračovat.



Kometa Brno, která vyhnala Hradec z play off hokejové extraligy rychlostí blesku, je mančaft plný kvality a zkušeností.



Mountfield sice během základní části předvedl, že cesta, na níž se vydal po minulé sezoně, vede správným směrem, ale v play off narazil na soupeře (asi) nejtěžšího. Brno projelo čtvrtfinále bez zaváhání, bez pochybností, že by snad Východočeši mohli pomýšlet na úspěch.



Hradec dostal lekci, která byla (při vší úctě k členům kádru kouče Tomáše Martince) očekávaná. A snad i poučná.



Hráčům ukázala, kde mají slabiny. Vedení klubu demonstrovalo, že - pokud má stále sny o titulu - je nutné mužstvo posílit.