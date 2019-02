Posedmé v řadě hokejisté Hradce Králové porazili Brno, tentokrát v utkání 46. kola extraligy vyhráli na ledě Komety 3:0. K úterní výhře nad obhájcem titulu Mountfield dovedly rychlé góly a vynikající výkon brankáře Brandona Maxwella, který vychytal svoji první nulu v letošní sezoně.

Východočeši vykročili k výhře už v první třetině bleskovými gólovými údery. Ještě předtím ovšem Maxwell zneškodnil šanci domácího mazáka Erata a na druhé straně Smoleňák trefil tyč.

Potom už přišly radostné okamžiky. V 11. minutě využil přesilovku Cingel. Trefa to byla šťastná, puku vydatně pomohl do sítě domácí obránce Michálek. Po 62 vteřinách už to bylo o dvě branky. A prosadila se elitní letka, Radek Smoleňák tentokrát z levé strany zamířil přesně a střelou zápěstím zaskočil gólmana Čiliaka.

Od druhé třetiny Kometa přidala na rychlosti a rozjel se boj domácích s Maxwellem. Hradecký brankář však byl excelentní - podruhé vychytal Erata, vyrazil ránu Hrušky a pak předvedl bravurní zákrok při pohotové teči Holíka. V dresu hostů zase zahrozili Vincour a Rákos.

Hradec hrál v defenzivě výborně, Kometu do tlaku nepouštěl, navíc v oslabení zasadil definitivní ránu domácím třetím gólem Smoleňák. Hosté jen potvrdili slova Filipa Pavlíka po minulé výhře ve Varech. „Jsme více zodpovědní v dodržování zásad a pokynů, a to nás vede k vítězstvím,“ prohlásil obránce.

V úterý to platilo doslova.

Brno - Hradec Králové 0:3

Fakta - branky a nahrávky: 11. Cingel (Rosandić, Cibulskis), 12. Smoleňák, 54. Smoleňák (F. Pavlík). Rozhodčí: Bejček, Hejduk – Klouček, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7316. Třetiny: 0:2, 0:0, 0:1.

HC Kometa Brno: Čiliak – Barinka, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič, P. Holík, Mallet – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák, Vondráček – Plášek ml., Kusko, Köhler. Trenér: Zábranský.

Mountfield Hradec Králové: Maxwell – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Graňák – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Rákos, Vopelka – Dragoun, Kukumberg, Poppel. Trenér: T. Martinec.