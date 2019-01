Hradec Králové - Můj dům, můj hrad - to platí v hokejových soubojích Hradce s Libercem už roky. Nynější čtvrtfinále play off extraligy není výjimkou.

Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 2. čtvrtfinále: Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Mountfield pro sebe uzmul první dva zápasy na svém ledě, Severočeši v pondělí a v úterý vládli doma. Proto je stav série, která ve čtvrtek pokračuje v ČPP aréně od 17.20 hodin, 2:2.

„Mrzí nás, že jsme u nich nedokázali urvat ani jeden zápas. Takže se vlastně začíná od nuly,“ řekl Pavel Hynek, asistent hradeckého kouče Václava Sýkory.

„Máme výhodu domácího prostředí – a tu musíme využít,“ burcoval.

Vlastní led opravdu může být zásadní. V této sezoně vyhráli Lvi doma všechna čtyři střetnutí. Bílí Tygři naposledy uspěli v Hradci v prosinci 2015, kdy zvítězili v prodloužení. Od té doby sedmkrát slavili Lvi.

„Doma nechce body nikdo rozdávat,“ vzkázal do Liberce obránce Filip Pavlík. „Chceme se vrátit ke hře, která nás přivedla k vedení 2:0. Hrát víc do těla a trošku víc si to pohlídat, tam bude klíč k úspěchu.“

„Venku nám chybělo totální nasazení. Doma jsme za tím víc šli. Musíme si vytvořit tlak, chodit do předbrankového prostoru. Navázat na ty výkony z pohledu nasazení. Věřím, že se doma dokážeme vrátit k naší hře,“ doplnil Hynek.

Ještě jednu potíž by však měl jeho tým změnit. Ve všech utkáních série inkasoval jako první. „Nemáme to v úmyslu,“ usmál se hořce Pavlík. „Musíme pořád dohánět.“ No právě… V Liberci už se to nedařilo.

Proto chce Mountfield začít čtvrteční utkání rázněji. Jde však také o to, v jaké sestavě se o to pokusí.

Není jisté, zda bude nachystán kapitán Jaroslav Bednář. Ve středu sice lehce trénoval, ale rozhodne se až v den utkání.

Rovněž mezi tyčemi může dojít ke změně. Čtvrtý duel v Liberci dochytal Jaroslav Pavelka, který střídal dosavadní jedničku Patrika Rybára. Slovák inkasoval třikrát, jeho nástupce ani jednou. Je velmi pravděpodobné, že ve čtvrtek dostane šanci od první minuty.

„Už máme jasno, ale nebudeme to ventilovat,“ neprozradil verdikt Hynek. Pavelka každopádně už v základní části ukázal, že může být Rybárovou plnohodnotnou náhradou.