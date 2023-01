„Před zápasem jsme si říkali, že jsme ji letos gól ještě nedali. Proto jsme se chtěli tlačit do branky. Nakonec se nám povedly přesilovky. Napadalo nám tam spoustu gólů, takže super,“ těšilo hradeckého obojživelníka Radka Pilaře. Na druhou stranu Lvi se bezesporu trápili v defenzivní činnosti. Inkasovali v poslední minutě první a druhé třetiny.

Kometa dostala na ohon. Dalším na holení je Sparta

„Byly tam nějaké individuální chyby. Za stavu 3:1 jsme si říkali, že už to budeme kontrolovat, nakonec z toho byla taková přestřelka, naštěstí jsme ji dotáhli do vítězného konce,“ měl radost Pilař. Mountfieldu v prodloužení už podruhé vyšel risk s odvoláním gólmana. Tentokrát hráči museli trenéry přemlouvat, ale nakonec se vyplatilo, když si Hradec vylepšil přesilovku, hrál pět na tři a rozhodl. „Tím, že to letos nebylo poprvé, tak kluci už přesně věděli, co mají dělat. Nejdřív z toho vytěžili přesilovku a pak i vítěznou branku.

NÁROČNÝ PROGRAM

Východočeši pokračují v rychlém tempu. Už dnes od 18 hodin přivítají na domácím ledě Liberec, půjde o dohrávku 27. extraligového kola. „V lednu máme spoustu zápasů. Jde to rychle za sebou, takže to chce hodně regenerovat, dobře jíst, prostě být skvěle připravený. Každý bod je teď důležitý, proto jich musíme sbírat co nejvíce,“ má jasno hradecký hokejista.

Bitvu o první příčku rozsoudilo až prodloužení. A v něm rozhodl choceňský Knytl

Oba týmy se spolu utkají potřetí v této sezoně. Vzájemná bilance je zatím vyrovnaná, ačkoliv svěřenci trenéra Tomáše Martince získali o jeden bod více, když v prvním kole ročníku doma Tygrům podlehli 1:2 po prodloužení. Druhý zápas už měli ve své režii a na severu Čech zvítězili vcelku jasně 6:3.

„Očekávám takovou klasiku. S Libercem to bude určitě vyhrocený zápas jako vždy. Bude to nesmírně těžké utkání a o konečném výsledku rozhodnou maličkosti,“ uzavřel Pilař. Mountfield bodoval v posledních pěti utkáních v řadě. Daří se i Liberci, když v lednu porazil kvalitní soupeře, jakými jsou Sparta či Olomouc.V minulém kole však na domácím ledě podlehl 2:3 po prodloužení Motoru.