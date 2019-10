Graz (Rak.) - Hradec Králové 1:2

Fakta - branky a asistence: 60. Oleksuk (Yellow Horn) – 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 20. Červený (Smoleňák, Zámorský). Rozhodčí: Baluška (Sloven.), Smetana (Rak.) – Zgonc (Slovin.), Kontschieder (Rak.). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 2121. Třetiny: 0:2, 0:0, 1:0.

Moser Medical Graz 99ers: Nihlstorp – Hamilton, Kirschläger, Lindner, Setzinger, Weihager, Johansson – Zusevics, Moderer, Kainz – Yellow Horn, Garbowsky, King – Ograjensek, Oleksuk, David – Egger, Krainz, Grafenthin.

Mountfield HK: Mazanec – Linhart, Zámorský, Rosandič, F. Pavlík, Gaspar, Nedomlel – Červený, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Perret, Bičevskis, Paulovič – Miškář, Kubík, Chalupa – Pilař, Klíma.

Další výsledek - skupina H, 5. kolo: Frölunda Indians - Cardiff Devils 9:2 (1:0, 3:1, 5:1).

Pořadí:

1. Frölunda 10 bodů

2. Hradec Králové 9

3. Cardiff 8

4. Graz 3

Přichází velké jméno a Američan

Tři porážky v řadě v hokejové extralize si žádají reakci.

Hradec získal dva nové hráče. Ze Sparty přichází rychlobruslař Kevin Klíma, syn někdejšího československého reprezentanta a borce, který se proslavil v NHL. Ze zámoří pak dorazí zadák Conor Allen, jenž hrál v minulé sezoně za Plzeň. Američan bude v Mountfieldu na dvouměsíční zkoušce.

„Kevin svým bruslením a přímočarostí hokeje zapadá do naší koncepce. Protože má Sparta přetlak v ofenzívě, Kevina uvolnila z kádru. Vzhledem k jeho talentu je to hráč s příslibem do budoucna,“ glosoval generální manažer Aleš Kmoníček.

Allenův příchod je pak reakcí na to, že v týmu neuspěli na testu další dva beci - Švéd Philip Samuelsson a Tomáš Voráček. Navíc se zranil Oskars Cibulskis.

„Hledali jsme někoho zkušeného, ale žádný vhodný český hráč na trhu není,“ vysvětlil volbu Kmoníček.