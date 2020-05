Čekala ho operace a následně slíbil fanouškům vyřešit otázku hledání nového trenéra pro A mužstvo. Oboje se majiteli královédvorského Rodosu Vasilu Teodoridisovi v posledních dnech podařilo.

„Operaci mám zdárně za sebou a teď mi nezbývá než rehabilitovat, posilovat a poctivě cvičit,“ prozradil včera Deníku hokejový šéf z města na Labi.

Ovlivní koronavir nový ročník II. ligy?

Vedle starostí o vlastní zdraví se zároveň znovu pustil do manažerských činností spojených se svým klubem. Vždyť Rodos stojí na prahu čtvrté sezony ve druholigové společnosti a po ročníku, který ukončila pandemie koronaviru, má tým na co navazovat.

Za vrchlabským Stadionem totiž Dvoráci skončili na druhém místě tabulky a jistě by neradi takové pozice vyklízeli. „Ambice samozřejmě chceme mít znovu vysoké. Každý si ale uvědomuje, že nadcházející ročník bude hodně složitý. Nikdo neví, jak očekávaná ekonomická krize ovlivní fungování jednotlivých oddílů. Podobné obavy panují pochopitelně také u nás,“ nastínil Teodoridis, jak náročná může nadcházející sezona nejen pro dvorský hokej být.

Trenér přichází z Mladé Boleslavi

Prvním již zmiňovaným úkolem před novou sezonou bylo přivést do Dvora nového trenéra. Teodoridis se na začátku května nechal slyšet, že na post šéfa střídačky má tři aspiranty. Od pondělka už je v otázce kouče jasno. K týmu přichází devětačtyřicetiletý Jiří Zörkler, jehož jméno bylo po řadu let skloňováno vesměs s extraligovým klubem z Mladé Boleslavi.

„V Mladé Boleslavi jsem roky působil u mládežnických mužstev. Vedl jsem starší i mladší dorostence, trénoval juniory, těch sezon byla spousta. Před dvěma lety jsem si už chtěl dát pauzu. Přišli za mnou ale z boleslavského béčka, zda bych nepomohl u týmu hrajícího v té době spodek krajské ligy. Povedlo se nám mužstvo pozvednout na vyšší příčky a pro mě šlo přechodem k dospělým o příjemnou změnu,“ představil se nový dvorský lodivod fanouškům na klubovém webu.

V roli asistenta bude po nuceném odchodu Zörklerova předchůdce Jiřího Malinského pokračovat Pavel Marek, vedoucím mužstva zůstává Miloš Hlavsa.

„Samozřejmě je mi jasné, že laťka je ve Dvoře Králové nad Labem nastavena vysoko. V klubu uděláme maximum, abychom našim příznivcům dělali radost i dál,“ dodal na závěr úvodních slov Jiří Zörkler.

Tři nebo hned čtyři skupiny? Rozhodnout se má už ve středu



Druhou ligu bude v novém mistrovském ročníku hrát 24 klubů. Právě ve čtvrtek by se mělo rozhodnout o tom, jakou formou má sezona probíhat.

Do středy se účastníci měli vyjádřit, ke které ze dvou nabízených variant hracích systémů se přiklání. Ve hře je základní část se třemi skupinami po osmi týmech, případně pak se čtyřmi skupinami po šesti.

Varianta A (3 skupiny)

Týmy by se utkaly šestikolově, což dává 42 utkání.

Do play off by postoupilo šest mužstev (1. a 2. tým přímo do semifinále), celky na 3. – 6. místě by čekalo předkolo. Play off by se hrálo na tři vítězné zápasy.

Vítězové jednotlivých play off by se skupinově utkali o účast v baráži o Chance ligu, do které by postoupil pouze vítěz této fáze a narazil by na šestnáctý tým I. ligy.

Naopak dva nejhorší celky na osmých příčkách by se utkaly o sestup v sérii na tři vítězná utkání.

Při této variantě by se východočeské trio Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová Paka v jedné skupině potkalo s kluby HC Vlci Jablonec, HC Řisuty, Mostečtí Lvi, HC Děčín a HC Draci Bílina.

Varianta B (4 skupiny)

Týmy se v rámci skupiny utkají šestkrát, což přinese 30 utkání + dvoukolově s proti skupinou – Sever se Západem a Jih s Východem, což je navíc 12 utkání, celkem tedy znovu 42 zápasů.

Zde by do play off z každé skupiny postoupily první čtyři celky, které by se utkaly křížem (1 – 4., 2. – 3.) na tři vítězné zápasy.

Vítězové jednotlivých play off se pak popasují v sérii na tři vítězné duely o postup do baráže o Chance ligu, kde se jen ten nejlepší postaví šestnáctému týmu první ligy.

Mužstvo s nejnižším počtem bodů z těch na šestém místě ve skupinách Západ a Sever se následně utká s mužstvem s nejnižším počtem bodů z týmů na 6. místě ve skupinách Jih a Východ. Také zde by se hrálo na tři vítězná utkání.

Zde by skupina Sever vypadala následovně: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, HC BAK Trutnov, BK Nová Paka, HC Vlci Jablonec, HC Řisuty a HC Kobra Praha.