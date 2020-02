Zkušeností má na rozdávání, však také trénuje mládež v Mladé Boleslavi, kde má na starost 5. třídu. Asistenta mu dělá další velká persona českého hokeje Radim Vrbata. Václav Pletka toho za svoji bohatou kariéru prožil opravdu hodně. Připsal si jeden start v NHL, s Plzní získal extraligový titul! Proto, když se na žádost svého bratra Daniela ukázal v dresu Jičína v krajské lize mužů na Jičínsku, bylo to velké pozdvižení pro spoluhráče, protihráče i fanoušky.

„Slíbil jsem bráchovi, že až skončím s profesionální kariérou, tak si půjdu zahrát právě za ním do Jičína,“ říkal tehdy Pletka. A úspěchy v nižší soutěži na sebe nenechaly čekat. Hned v první sezoně v Jičíně dokázala zkušený matador pomoci k titulu na Královéhradecku, kde Jičín v tu dobu působil.

„Bylo super, že nám ten titul vyšel hned v první sezoně, sešel se skvělý tým a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ říkal po prvním titulu Pletka. V loňském roce Jičínu pomohl už pouze ve třech zápasech. Poté se naplno věnoval trénování. I tak svěřenci jeho bratra dokráčeli pro titul na Liberecku. A letos to mají znovu skvěle rozjeté, když v soutěži nemají konkurenci. Pletka je stále na soupisce, ale zatím do sezony nezasáhl.

Persony v II. lize

A ani ostatní hvězdy nemusíme v Královéhradeckém kraji hledat dlouho. Ambiciozní celek z Vrchlabí má ve svých řadách jména jako Bednář, Sýkora, Vašíček, Hlaváč. V Trutnově se zase po ledě prohání zkušený Kubinčák.