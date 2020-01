Stěhování hokejistů na trase Hradec Králové - Brno (a obráceně) pokračuje. Dalším hráčem, jež tuto sezonu zahájil v Mountfieldu a dokončí ji v Kometě, se stane útočník Rudolf Červený.

Zařadí se tak po bok Tomáše Vincoura, a Daniela Rákose - opačným směrem vyrazil Jakub Lev.

Ani jeden z klubů včera třaskavou změnu nepotvrdil, přesto byla podle informací Deníku z obou táborů jistá. Červený už byl v Brně v minulých dnech, byl se podívat například na zápase Komety s Třincem.

Oficiálně by měl být Červeného trejd oznámen dnes do půlnoci, kdy se pro tento ročník uzavře přestupové okno.

„Informaci zveřejníme, až to bude definitivní,“ napsal před pár dny na klubové stránky generální manažer Aleš Kmoníček.

Podobná slova se ozývají také z Brna, za nějž včera promluvil asistent trenéra Kamil Pokorný. „Zažili jsmei případy, když se nějaké přestupy dotahovaly pár minut před koncem, takže to zatím nebudu komentovat. Uvidíme, co se bude dít. Samozřejmě šéf Libor Zábranský ani sportovní úsek nespí,“ pronesl.

Téměř jistě bude brněnskou posilou Červený. Sympatický útočník se přitom minulé léto vrátil do Mountfieldu po angažmá v ruské KHL a ve Švédsku s velkými plány, podepsal smlouvu na čtyři roky. Hradec ho vítal jako vysněnou posilu, měl být prvním kanonýrem.

„V klubu je nastavená koncepce tak, aby se zvedl pohár a já chci být toho součástí, proto rozmezí čtyř let. Věřím ale, že ten pohár zvedneme dřív,“ řekl.

Těšil se také na spolupráci s koučem Tomášem Martincem, na jeho atraktivní útočný hokej.

Po pár měsících je to jinak. Červenému se moc nedařilo - ve třiceti duelech dal pět branek a na jedenáct přihrál.

Brno nyní věří, že svou pověst střelce znovu připomene v jeho dresu.

Jeden hráč tým nedělá. Ale Plzeň ano…



Zastavit ofenzivního krále, toť úkol pro hradecké hokejisty, jež potřebují splnit v pátečním zápase 42. kola extraligy v Plzni. Začíná se v 17.30 hodin a na domácí straně bude stát i kapitán Milan Gulaš. Útočník zapsal ve čtyřiceti duelech 67 bodů (32 gólů a 35 asistencí).



„Říká se, že jeden hráč tým nedělá. Tady to pravidlo neplatí,“ řekl hradecký útočník Jakub Lev, mimochodem odchovanec Plzně. „Ale některý týmy ho už ubránily a v našich silách je to taky,“ vzkázal.



Jenže zatím se to Mountfieldu v sezoně nepodařilo, Gulaš ve třech soubojích vstřelil tři branky a na čtyři přihrál. Východočeši však potřebují vylepšit bilanci zápasů venku, a tak zkusí lídra vymazat.