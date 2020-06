Hokejový Mountfield získal centra, po němž bažil, Vladimíra Růžičku mladšího, syna hlavního kouče Lvů.

Vladimír Růžička | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Když byli spolu na jedné (hokejové) lodi, vždy to šlapalo. Ve Slavii z toho bylo pět extraligových medailí, vyšperkovaných titulem v roce 2008. V Chomutově zase senzační postup do semifinále play off 2017.