V úterý jsme okomentovali přínos kouče Vladimíra Růžičky, ve středu (ne)povedené posily, tentokrát je čas na pozitivnější záležitost.

V extralize i Lize mistrů zářil muž v masce. Marek Mazanec v první sezoně dokázal, proč se šest let držel v zámořské NHL, byť jako gólman na hraně.

Častokrát to bylo jen o něm,“ uznal během sezony kapitán Radek Smoleňák.

Mazanec přitom neměl zrovna úžasný vstup do sezony. Za prvních osm utkání inkasoval šestadvacet branek. To není zrovna přívětivé číslo. V této sérii pouze dvakrát vytáhl úspěšnost zákroků nad potřebných devadesát procent. Nad třiadevadesát, což už je značka extrakvality, pouze jednou.

Proč to taky bylo?

Prvním důvodem byla rozdílnost hokeje v Evropě a zámoří. Ostatně sám Jaromír Jágr při tomto srovnání používá přímá slova: „Je to úplně jiný sport.“

Mazanec souhlasí. „Je tu jiné hřiště,“ připomněl, že v Americe jsou kluziště užší, byť například Jágrovo Kladno má rozměry ve stylu NHL. „Hraje se tu jiný hokej. Musel jsem si upřesnit, jakým stylem chytat,“ doplnil brankář.

Druhým problémem byla jistá naivita týmu, jenž na startu ročníku příliš nemyslel na obranu. „Pak jsme začali hrát více do obrany. Už nám neujížděli do samostatných nájezdů, do úniků dva na jednoho,“ popisoval Mazanec proměnu.

Zlom nastal na začátku října. Od té chvíle dostal Mazanec pouze dvakrát pět gólů. Vychytal pětkrát čisté konto. Úspěšnost zákroků vystřelil na slušných 91,33 procenta. Navíc zazářil v Lize mistrů, v níž se dostal do nominace na nejužitečnějšího hráče.

Cenu nedostal, ale zasloužil si ji. V sezoně byl jasnou hradeckou jedničkou. A to nejen v bráně.