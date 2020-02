V neděli odpoledne derby s Pardubicemi (pohříchu neúspěšné), v úterý další velký zápas: finále Ligy mistrů. Hradecký hokejový stadion se proto musel bleskově změnit. Zastrčit kulisy české extraligy, nasadit barvy Champions League. Operace začala prakticky hned po duelu s Pardubicemi.

Přestavba haly z extraligového módu na Ligu mistrů. | Video: Sport Invest

„Realizace zabere zhruba dva dny. Od přípravy ledu, mantinelů, okolí haly i uvnitř a v zázemí. Liga mistrů dodává poměrně hodně podrobný materiál, jakým způsobem se které plochy připravují. Takže přesně víme, co a jak dělat a s podporou toho manuálu to není zase tak složité,“ říká marketingový ředitel Mountfieldu Petr Picka. „Podílí se na tom kolem třiceti lidí. Hala musí být připravená do úterního rána, kdy je rozbruslení obou týmů, které bude přístupné jak veřejnosti, tak médiím. Od konce zápasu s Pardubicemi se tady jede naplno, těch třicet lidí to tady do úterního rána stráví takřka komplet,“ popisuje.