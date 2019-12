V pátek vyrazili na led soupeře neoblíbeného, nepříjemného, kousavého Zlína. „Nehraje se tam dobře,“ přiznal útočník Lukáš Cingel.

V neděli se střetli s Vítkovicemi - a to na svém ledě, kde s týmem z Ostravy prohráli naposledy na konci ledna 2017. Zkrátka přijel předposlední tým tabulky, sok, který měl dostat nasekáno.

Výsledek? Přesně obráceně, než se čekalo.

Ve Zlíně vyhráli Hradečtí přesvědčivě 4:0, Marek Mazanec vychytal čtvrtou nulu v sezoně. S Vítkovicemi naopak byli impotentní. Padli 0:2, když zazdili především v první polovině duelu mraky šancí, mimo jiné tři samostatné nájezdy.

„Když to přeženu, tak jsme dostali jen jeden gól při hře pět na pět,“ připomněl útočník Petr Koukal, že hosté podruhé skórovali při power play do prázdné brány.

„My ale musíme být efektivnější do útoku. Řekl bych, že jeden gól je i ve fotbale v dnešní době málo. Paradoxní je, že dokážeme bodovat i s jedním vstřeleným gólem, ale tentokrát se to bohužel nepovedlo,“ doplnil.

Hradec se vskutku těžko probourával hrází, již Vítkovičtí vedení novým koučem Mojmírem Trličíkem, vystavěli ve středním pásmu. Bylo to právě o dobývání.

„Venku momentálně hrajeme lépe než doma, zato loni jsme venku neuhráli nic,“ upozornil Koukal.

Mladí vpřed

Do odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, do zápasu v Zugu, půjdou hokejisté Hradce Králové v odlišné sestavě než do posledních duelů v domácí extralize.

Do hry budou nasazeni mladí útočníci Patrik Miškář s Adamem Kubíkem, kteří v poslední době nastupovali v první lize

„Naopak Michal Dragoun dostane volno,“ prozradil trenér Tomáš Martinec.

Jeho slova jsou příslibem pro úterní večer. V něm se Mountfield představí v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů ve švýcarském Zugu. První zápas skončil na východě Čech 1:1. Kdo vyhraje, postoupí do elitní čtveřice.

„Musíme zahrát další dobrý zápas,“ nakázal Koukal.

Tým každopádně čeká jiný styl hry - mnohem ofenzivnější, pohyblivější, jak se říká, modernější.

„Zug hraje hodně bruslivý hokej, jsou agresivní, presují. Je to úplně jiné než v extralize, v níž většina týmů úporně brání střední pásmo,“ popsal trenér Tomáš Martinec.