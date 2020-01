Jak je to možné?

Sám nevím. Prostě jsem jen zavřel oči, hodil to na bránu a vyšlo to. Potěší to, ale nejde vůbec o to, kdo dává góly. Jsme jeden tým.

Ale vy jste se letos vyšvihl v klíčového muže. Čím to?

Snažím se jít do každého zápasu na sto procent, odvést svou práci a když udělám něco navíc, tak je to jenom plus. Ale to stejné jsem dělal i v minulé sezoně.

S Hradcem jste ve finále Ligy mistrů. Co na to říkáte?

Zní to krásně. Hráli jsme slušně, nějaké chyby tam jsou vždycky, ale je potřeba se z nich poučit, jít dál a udělat co nejlepší výsledek. Všichni soupeři, na něž jsme narazili, byli těžcí a kvalitní. Jsem hrozně rád, jak jsme se k tomu postavili.

Je hokej na mezinárodní scéně odlišný od extraligy?

Byl to těžký a vyhecovaný zápas. Nedokážu říct, jestli je to lepší než extraliga, protože ta je taky vyrovnaná. Finále budeme nakonec hrát doma: To je super, paráda, bomba.