Finále Ligy mistrů už si zahrál. „Ale nemám na něj pozitivní vzpomínky,“ ošije se Lukáš Cingel, první centr hokejového Hradce Králové.

Teď se do něj může dostat podruhé. Po epizodě s pražskou Spartou v roce 2017 je mu blízko s Mountfieldem. Stačí zvládnout úterní odvetu proti Djurgaardenu, do níž půjde tým s výhrou 3:1 na ledě soupeře v zádech.

Vzpomínáte?

Na semifinále dobře, ale na finále špatně, protože jsme prohráli. Ale je pravda, že to celkově byl super zážitek.

Ve čtvrtfinále i semifinále jste vyřadili Švédy. Nyní s nimi hrajete o finále. Jsou herně podobní?

Je to dost podobné. Hodně bruslí, jsou silní na puku, mají to v sobě zažité od malinka a asi ne nadarmo jsou mezi čtyřmi nejlepšími tři švédské týmy.

Na co si budete muset dát pozor?

Určitě to nezabalí. Bude to těžký zápas. Je super, že vyhráváme o dvě branky, ale to v hokeji není nic. Musíme se od začátku soustředit na svoji hru, nezačít panikařit, nebo bránit od začátku výsledek. Musíme to hrát, jako kdyby se začínalo za stavu 0:0.

Liga mistrů nemá ještě nemá velké jméno. Měníte to vaším úspěchem?

Myslím si, že ano. Čím dál se dostáváme, chodí víc lidí, přijíždějí věhlasnější týmy. Pro všechny je to zajímavější.

Ale ve Stockholmu přišlo na první semifinále pár stovek diváků.

Trochu mě to překvapilo. Ale pro nás dobře, byli jsme tam víceméně jako doma. Našich fanoušků tam bylo hodně, hnali nás dopředu, za to je jim třeba poděkovat.

Vítěz Ligy mistrů pobere 11 milionů korun. Už jste řešili s vedením prémie?

Až to vyhrajeme, tak se o tom můžeme bavit.