Co rozhodlo?

Začátek zápasu jsme měli dobrý, dali jsme gól, hráli jsme dobře. Jenže pak jsme udělali nějaká nesmyslná vyloučení, dostali jsme gól, druhý, pak třetí. To byla docela velká facka.

Bylo v tu chvíli hotovo?

Ruku na srdce, oni hráli fantasticky, kontrolovali zápas. Bylo těžké proti nim hrát. Moc šancí jsme neměli, mají opravdu fantastický tým, který to výborně odehrál. I přesto, že tam z naší strany byla bojovnost, snaha a všechno, co bychom měli mít.

Co byl problém?

Dopředu jsme toho moc nedokázali, dozadu jsme udělali nějaké chyby. Bylo tam hodně okýnek, které tam neměly být. Musím přiznat, že Frölunda vyhrála zaslouženě.

Bude to ve vašich vzpomínkách velký zápas?

Teď ho nezařadím nikam. Kdybychom vyhráli, byl by pro mě hodně vysoko, ale teď mě to mrzí. Oni byli padesát minut lepším týmem. Na druhou stranu jsem hrdý na město, na majitele, na fanoušky. Jak tím lidi žili. Kolem finále byla spousta práce.

Jak hodnotíte celou Ligu mistrů?

Nikdo nám nemůže říct cokoli kvůli nasazení, bojovnosti. Jsem rád, jak jsme Ligu mistrů odehráli, ale ten závěr mě bude mrzet hodně dlouho.