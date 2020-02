Co víc. Opora mezi tyčemi si připsala šestadvacet zákroků a soupeři nedovolila skórovat jak ve druhé, tak ve třetí třetině. Bohužel, rozhodl závěr periody úvodní. V ní hosté v rozmezí 172 (!) vteřin třikrát udeřili a na dvougólové manko Růžičkovi svěřenci odpověď nenašli.

Marku, jak zhodnotit zápas, na jehož konci jste poraženým týmem ve finále Ligy mistrů?

To je prostě hokej. Asi ani není třeba být zklamaný. Soupeř byl v utkání jednoduše lepší. Já musím poděkovat našim klukům, protože na tom ledě nechali úplně všechno. Každý do toho dal maximum, ale bylo poznat, že Frölunda je trošku někde jinde. Vyhrála o dva góly, no.

Rozhodl podle vás ten závěr první třetiny, v němž jste třikrát inkasovali?

Asi jo. Rozhodl celkově ten jejich důraz do brány a detailní provedení. Předvedli nám ho v útočném pásmu, ale vlastně i v obranném. My jsme si žádné dorážky ani nevytvořili, oni je měli každou chvíli. Ukázali, že to prostě umějí. Napadaly jim tam tři góly a kdyby nenapadaly v první třetině, možná bylo jen otázkou času, že by to přišlo později.

Dalo se s těmi třemi inkasovanými góly vůbec něco dělat?

Moc ne (usmívá se). Za sebe mohu říct, že jsem udělal maximum. Bohužel jim se to tam dvakrát odrazilo před prázdnou branku a uměli si s tím poradit.

I přes nepříznivý výsledek vás diváci neustále hnali a na konci zápasu i vytleskali.

Jak říkáte, bylo to neskutečný. Našim fanouškům patří velký dík za celou Ligu mistrů. Prošli to s námi jak doma, tak venku. Obětovali svůj čas, peníze, jezdili nás podporovat daleko tam, kam jsme jezdili. A ve finále? Neskutečná atmosféra. Hnali nás dopředu, věřili nám po celý zápas, takže jim patří náš obrovský dík.

Útočníci Frölundy vás napadali i při vlastním oslabení. Asi velký rozdíl oproti extralize, že?

Byl to cvrkot. Ale nic, s čím bychom nepočítali. Akorát jsme si s tím neuměli poradit. Oni to dělali dobře, jsou takticky vyspělí, mají zkušenosti a to taky určitě rozhodovalo. Prostě nás přehráli.

Asi není náhoda, když Frölunda z šesti ročníků Ligy mistrů byla pětkrát ve finále a z toho čtyřikrát jej vyhrála. Čím vás Švédi předčili?

Asi tak ve všem, bych řekl. Byli rychleji na puku, skvěle napadali u nás v pásmu. Nenechali nás vůbec rozehrát. Nedovolili nám vytvořit si nějaký konstantní tlak v útočné třetině. Takže se dá říct, že v každém aspektu hry byli o kousíček lepší. Nezbývá než soupeři pogratulovat a popřát hodně štěstí do zbytku sezony.