Jejich názory se shodovaly. Když pánové nejdůležitější hodnotili prohraný boj o trofej pro vítěze hokejové Ligy mistrů, uznali: „Frölunda byla lepší.“

Vyřkli to trenér Vladimír Růžička, gólman Marek Mazanec i matadoři Petr Koukal s Radkem Smoleňákem.

„Byl to cvrkot,“ dodal brankář Mazanec, zase a znovu nejlepší hráč mužstva.

I on tak přiznal, že prohra 1:3 byl ještě milosrdná. Bylo to tak. Švédové naprosto zaslouženě ovládli Champions League. Počtvrté během šesti ročníků!

„Byli padesát minut lepším týmem. Ne náhodou byli asi dvacetkrát ve finále,“ uznal Smoleňák.

„Teď to rozhodně neoceníme, ale myslím, že časem ano. Náš mladý tým může z takových zápasů těžit. Spoustu klukům to otevřelo oči, jak dobře se ten hokej může hrát, jak to může vypadat,“ doplnil kapitán.

Frölunda zkrátka udělala Hradci lekci. Ne úplně zdarma, vítěz pobral na prémiích o 3,5 milionu korun více, ale stálo to za to.

„Frölunda je zkušené mužstvo a trošičku jsem čekal, že vystrčí růžky,“ přiznal trenér Růžička.

Kvalita a zkušenost

Ano, to se stalo. Hradec sice vedl po pěkné brance útočníka Koukala, ale poté inkasoval od 17. do 20. minuty tři branky. Bylo prakticky rozhodnuto. „Je to všechno dohromady: Kvalita i zkušenost,“ ocenil soupeře Smoleňák.

Indiáni jsou pětinásobnými švédskými šampiony a nyní už čtyřikrát vyhráli Ligu mistrů. Naproti tomu největším úspěchem v klubové historii Hradce je účast v semifinále play off extraligyv letech 2017 a 2018.

„Rozhodl jejich důraz do brány a detailní provedení, co oni uměli předvést v útočném i obranném pásmu,“ řekl brankář Mazanec.

V individuálních dovednostech byl opravdu zásadní rozdíl. Švédové nepanikařili, nezbavovali se puku, proto byli prakticky neustále v tlaku a hru měli v rukou.

„Ruku na srdce, oni hráli fantasticky, kontrolovali zápas,“ připustil Smoleňák.

Frölunda je zatím prostě jiná liga. Vyšší.