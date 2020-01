Již třikrát se v této sezoně potkali hokejisté Vrchlabí a Trutnova v základní části II. ligy. Dnes večer dojde ke čtvrtému měření sil obou rivalů.

Dosavadní duely sledovalo dohromady 4078 diváků, celkem padlo 18 branek. Co přinese večerní El Clásico? Jednoznačným favoritem je domácí lídr tabulky a suverén soutěže. Draci ale hrají o postup do play off a každý bodík je v jejich situaci ohromně důležitý.

V generálkách na derby Stadion vyhrál na ledě Jablonce nad Nisou 5:3, Trutnov doma stejným výsledkem přehrál nebezpečný Děčín.

K předzápasovému rozhovoru byl pozván vrchlabský útočník Štěpán Matějček. Jednadvacetiletý borec, který skóroval v posledních dvou vzájemných duelech a hned dvakrát ve zmiňovaném utkání v Jablonci.

Štěpáne, jak náročný byl zápas, ke kterému jste v sobotu odjížděli oslabeni o několik hráčů?

Zápas to byl určitě těžký. Jablonec dobře bruslil a nedal nám vůbec nic zadarmo. To jsme ale čekali a byli jsme na to připraveni. Přece jen oni hrají o vše, bojují o play off. Podobně jako Trutnov, který nás nyní čeká.

Režii zápasu si vzal pod svá bedra váš útok. Jak se vám po delší době hrálo po boku Honzy Hlaváče a Petra Sýkory?

Máte pravdu, šlo o staronovou pětku. My jsme spolu už odehráli docela dost zápasů a vždy nám to docela šlo. Poté, co do Vrchlabí přišel Rolas (Tomáš Rolinek - pozn. aut.), tak se to trochu rozhodilo. Proto jsem před utkáním věděl, co od toho mám čekat a moc jsem se na zápas těšil. Jsou to nejlepší křídla, s kterými jsem kdy hrál, je to pro mě obrovská škola a snažím se toho využít.

V polovině třetí třetiny se zdálo, že máte duel pevně v moci. Pak se ale soupeř přiblížil na dostřel. V čem byla chyba?

Soupeř neměl co ztratit a vložil všechno do útoku. My tam udělali pár drobných chyb a najednou to bylo 3:5. Pak jsme ale power-play soupeře zvládli bez problému a dvoubrankové vedení udrželi.

Nelze si navíc nevšimnout počtu vyloučených. Nebrzdí vás ve výkonech nedisciplinovanost? V závěru sezony by se nemusela vyplatit.

Bohužel, jak říkáte, v posledních zápasech nás trochu trápí, ale myslím si, že jsme v týmu všichni dostatečně inteligentní a uvědomujeme si to. Na druhou stranu, najdeme v tom i pozitivum. A to, že si před nejdůležitější částí sezony ta oslabení vyzkoušíme a můžeme si k nim něco říct.

Vy jste se po předposledním utkáním rozloučili s Tomášem Rolinkem. Jak velká je to ztráta před rozhodující fází sezony?

Určitě velká. Rolas má obrovské zkušenosti s těžkými duely a byl by určitě hrozně znát v těch rozdílových zápasech. Na druhou stranu jsem vedle něj ve Vrchlabí seděl a pořád jsme spolu řešili extraligu. Vždy se mě ptal, když hrály Pardubice, jak to vypadá. Bylo na něm hodně vidět, že si hrozně přeje, aby Pardubice vyhrávaly a dostaly se z těch sestupových pozic. Proto, když jsem se dozvěděl, že má možnost se vrátit, tak mě nepřekvapilo, že chce pomoct. Tímto bych mu chtěl popřát, ať se mu to podaří.

Jste odchovancem královéhradeckého hokeje. Co říkáte na postup Mountfieldu do finále Ligy mistrů a plánujete duel se švédskou Frölundou osobně navštívit?

Určitě jde o obrovský úspěch, myslím si, že tohle v Hradci nikdo nečekal. Pro klub a také pro město to bude velká událost. Když by byla možnost, tak bych rozhodně šel, ale obávám se, že budeme mít ve Vrchlabí trénink, takže to budu sledovat jen na mobilu.

Ve středu vás čeká zápas z největších. Doma přivítáte Trutnov. Hádám, že se hodně těšíte na zaplněnou arénu a vaše fanoušky. Na co se zase může těšit věrné vrchlabské publikum?

Na zápas s Trutnovem a ještě k tomu před našimi fanoušky se vždycky moc těšíme. Naši fanoušci pokaždé udělají fantastickou atmosféru a já osobně z toho mám před každým zápasem husí kůži. Za celou kabinu mohu vrchlabským příznivcům slíbit, že do utkání půjdeme na sto procent, budeme chtít za každou cenu vyhrát a udělat fantastickým fandům radost.

Pohár Krkonošského deníku již zní svého vítěze

Aktuální tabulka 2. ročníku:

1. Vrchlabí 7 6 0 0 1 33:9 18

2. Dvůr Králové 7 2 1 0 4 19:23 8

3. Trutnov 6 1 0 1 4 8:28 4

Středeční program 34. kola II. ligy, skupiny Sever – 18.00: Vrchlabí – Trutnov, Dvůr Králové nad Labem – Mostečtí Lvi, Děčín – Řisuty, Bílina – Jablonec nad Nisou.