Co říkáte na výkony A týmu v uplynulé sezoně?

Z mého pohledu to byla sezona úspěšná. Tým procházel soutěží suverénně až na poslední dva zápasy základní části. Semifinále bylo super, kvůli tomu se celou sezonu hraje. Dobrý hokej, výborná atmosféra. Škoda, že se finále nemohlo z pochopitelných a jasných důvodů odehrát. Zdraví je však přednější.

Kvůli nastalé situaci dostal Jičín nabídku přihlásit se, na příští sezónu do 2. ligy, využije Jičín tuto nabídku?

Ano, je to tak. Díky tomu, že soutěže nebyly dohrány, postoupili vítězové krajských soutěží do druhé ligy. Vedení klubu po diskuzi došlo ke shodě, že možnost působit ve druhé lize odmítneme, a to vzhledem k finančním možnostem klubu.

Manki postoupily do první ligy.

Manki prošly celou sezonu bez porážky v základní hrací době. Všichni viděli, jakou posilou byla Karolína Erbanová, ale na všech holkách je vidět ohromný posun, uvidíme jak to bude dál.

Jak vypadá situace u mládeže? Jste spokojen?

Já spokojený jsem. Samozřejmě pokud by bylo v každé kategorii o pět dětí více, bylo by to super. Tady je potřeba ocenit práci všech trenérů a pomocníků z řad rodičů. Líbí se mi, že se nám zapojují do trénování kluci z A týmu a ještě bychom chtěli přesvědčit k trénování kluky, kteří tady hokejově vyrostli a již hokej nehrají.

Nastaly i nějaké komplikace?

Nastaly a dost velké. Po předchozí sezoně, kdy se nám povedlo vyrovnat veškeré dluhy, jsme si mysleli, že nás čeká klidnější sezona. Mládež ale nedostala dotaci od MŠMT, se kterou jsme při sestavování rozpočtu počítali. Byla to velká kauza napříč mnoha kluby v Česku. (hcj, pro)