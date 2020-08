V pondělí poprvé vyzkoušeli led v ČPP aréně a už v úterý nastoupí k prvnímu zápasu Generali Česká Cupu. Půjde o první duel téměř po pětiměsíční vynucené pauze! Hokejisté hradeckého Mountfieldu k němu zavítají na led do Olomouce. Utkání začne v 17 hodin.

Bude to první ostrý test před startem extraligy. Je však otázkou, jak s přípravným turnajem zahýbají opatření ohledně šíření koronaviru. Už s předstihem musely být některé zápasy v jiných skupinách odloženy. A i v Hradci je během přípravy hned několik hráčů v karanténě.

Utkání v Olomouci je na programu jen pár dnů poté, co hradečtí hokejisté poprvé v přípravě vyjeli na led. Proto jde především o to dostat se po dlouhé pauze zpátky do zápasového rytmu. „Chceme se soustředit hlavně sami na sebe. Potřebujeme, aby si sedl herní systém a každý z hráčů si ho zažil, to bude v tomto období nejdůležitější,“ říká před duelem v Olomouci asistent trenéra Hradce David Kočí. Mountfield na Hanou odcestuje bez hráčů, jenž jsou v karanténě. Složení by mělo být podobné jako o prvních trénincích. „První dva tréninky na ledě byly rozjezdové, pak jsme už začali hrát, zapojili jsme tam nějaké věci z taktiky. Všichni už se těší na zápas, navíc po té dlouhé pauze,“ doplňuje Kočí. Na utkání v Olomouci by měli mít přístup i fanoušci Hradce, kapacita je však omezena a vstupenky se prodávají pouze před zápasem.

První domácí utkání by pak svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky měli sehrát ve čtvrtek, kdy přivítají Kometu Brno. Do haly by se mělo dostat 750 diváků, kteří budou ve třech sektorech.

Generali Česká Cup - skupina C



1. kolo – úterý 4. srpna: Olomouc – Hradec Králové (17.00)

2. kolo – čtvrtek 6. srpna: Hradec Králové – Kometa Brno (18.00)

3. kolo – úterý 11. srpna: Pardubice – Hradec Králové (18.00)

4. kolo – čtvrtek 13. srpna: Hradec Králové – Pardubice (18.00)

5. kolo – úterý 18. srpna: Hradec Králové – Olomouc (18.00)

6. kolo – čtvrtek 20. srpna: Kometa Brno – Hradec Králové (18.00)