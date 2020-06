Musela přijít pandemie koronaviru a předčasné ukončení sezony, aby se v českém hokeji začalo razantněji diskutovat o podobě extraligy. Není čtrnáct klubů v nejvyšší soutěži málo? Nebo naopak hodně? Je lepší ligu uzavřít, nebo preferovat přímý sestup o level níž? A jaké řešení přinese víc peněz?

Pole nakonec ovládla nastupující ekonomická krize a obavy klubů o budoucnost. Výkonný výbor hokejového svazu v pátek jednohlasně schválil tyto změny: v příští sezoně se z extraligy sestupovat nebude, naopak postoupí vítěz první ligy (splní-li licenční podmínky).

Následující ročník 2021/2022 pak nabídne kombinaci přímého sestupu a baráže. „Vím, že ze sportovního hlediska to není ideální. Ale ať se nám to líbí nebo ne, do popředí teď vstupují ekonomické důvody,“ uvedl svazový šéf Tomáš Král, který byl s výsledkem jednání spokojený. „Musíme teď převzít zodpovědnost za stabilitu soutěže,“ zdůraznil.

Milionové ztráty

Schválená změna se příliš neliší od původního plánu Krále a spol. uzavřít extraligu na dvě sezony. Výkonný výbor nakonec kývl na lehce „dietnější“ verzi. Ještě předtím se hlasovalo o návrhu Asociace profesionálních klubů (APK), počítajícím s baráží už v nejbližší sezoně, ale z jedenácti členů výboru byli pro jen tři.

Naopak nápad Sparty, Plzně a Liberce snížit počet extraligových týmů na přetřes nepřišel. „Za normální situace bych s tím asi neměl problém, ale v této době by šlo o velké kaskadérství,“ řekl Král. Podle něj teď mají kluby klid na stabilizaci finanční situace při výpadku peněz za vstupné i od sponzorů.

Nejde o malé částky. Letošní nedohraná sezona znamenala pro extraligu pokles příjmů o 240 milionů korun, celý český hokej přišel o půl miliardy. Navíc panuje nejistota, co bude na podzim.

Nevrátí se epidemie? Budou smět fanoušci na zimáky? „Můj názor je, že se musí hrát za každou cenu, třeba i bez diváků,“ zdůraznil Král.

Převraty každý rok

Horší je, že neustálé změny nepřispívají k důvěryhodnosti soutěží. Trefně to popsal David Čermák, manažer kladenských Rytířů: „Není normální, že se systém mění každý rok. Nám by nevadila baráž, kdyby bývala zůstala. Nebo přímý sestup a postup, ale jen kdyby to nějakou dobu vydrželo.“

Právě Kladno letos naplno odneslo novinku s přímým sestupem. Kdyby přerušení soutěže kvůli koronaviru přišlo jen o pár dnů dříve, Rytíři by se zachránili.

Až řízení soutěže od svazu převezme APK, dají se čekat další změny. Nejen v herním plánu, ale také v licenčních podmínkách.

Mluví se třeba o zavedení platové podlahy, tj. povinného minima, kolik kluby vydají na hráče. „Já doufám, že to převzetí ze strany APK přijde nejdéle do dvou let. Pak mohou přijít nová řešení,“ uvedl Král.

Vášnivé spory kolem uzavření extraligy tak rozhodně neutichly. Jen se odkládají.