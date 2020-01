/FOTOGALERIE/ Hokejová extraliga: Hradec Králové vyhrál jeden ze zásadních zápasů, zdolal Kladno.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - Rytíři Kladno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Před utkáním měl Mountfiled náskok na Rytíře sedm bodů. To vypadá jako slušná propast, ale před poslední čtvrtinou extraligy, v níž se oba kluby porvou o postup do předkola play off, nešlo o rozhodující trhák.