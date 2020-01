Ve čtvrté formaci si je vzal pod křídla matador Michal Dragoun a byl to dobrý tah. Lajna neinkasovala, naopak bek Michael Gaspar přispěl trefou, u níž asistoval Poppel.

„Starší kluci nám pomohli. Třeba Radek Smoleňák mi radil, jak mám hrát. Myslím, že jsme to zvládli,“ říkal pak v rozhovoru pro klubový web osmnáctiletý Morong.

První střídání to tak ale nevypadalo. Kladno čtvrtou pětku zavřelo v obranném pásmu, ta však odolala. A nakonec zvládla hlavní úkol, s nímž do duelu šla.

„Neměli dostat gól, to splnili, i když je Kladno párkrát zamklo. Docela si s tím poradili. A ještě jeden dali,“ pochválil mladíky trenér Vladimír Růžička.

Tím vlastně vysvětlil, proč elévy do sestavy poslal. V posledních kolech nebyl spokojen s výkony čtvrtého útoku. Proto spadli mimo sestavu letní posily Adam Kubík a Aleš Jergl i odchovanec Patrik Miškář.

„Docela mi došla trpělivost. Už před měsícem jsem jim říkal, že když se výkony nezlepší a budou dostávat góly, půjdou do hry junioři. Teď inkasovali ve Vítkovicích i Liberci,“ upozornil trenér. „Aspoň bude větší konkurence pro útočníky. Kluci se to někde naučit musí. Na střídačce nebo v hledišti to nezvládnou,“ doplnil.

Při střetu s Kladnem se to projevilo. Mladíci dostali velký prostor. „Takový ice time jsem nečekal. Těší nás důvěra od pana trenéra,“ poděkoval Morong.

On strávil na ledě více než čtrnáct a půl minuty, z útočníků byl čtvrtý nejvytěžovnější. Odehrál více než kapitán Smoleňák či mistr světa Petr Koukal. Kolega Poppel dostal o minutu méně.

Byl to dobrý start - a Hradci se odvaha vyplatila.

Při rituálu se cítil trapně



Na rozbruslení vyjelo Kladno, i sám velký Jaromír Jágr. Hradec nikde, jen Matěj Morong kroužil po ledě. Sám.



Mladíček zažil rituál, který je znám ze zámořské NHL. „Radek Smoleňák mi řekl, ať jdu první, když je to můj první zápas,“ vykládal pak. Had spoluhráčů se však za ním zastavil, počkal, až se Morong předvede tribunám.



„Cítil jsem se trochu trapně,“ přiznal.