V minulém týdnu se vyšvihli do finále Ligy mistrů, v neděli udolali doma kousavý Zlín a napravili tak ztrátu z Olomouce, přesto řeší v hokejovém Hradci jednu velkou potíž.

Lvi nekousají v přesilovce, naposledy v ní skórovali 28. prosince doma proti pražské Spartě. Kevin Klíma vyjel mezi kruhy a poslal parádní střelu do horního rohu. Od té doby nic.

Celkem sedmkrát: Pětkrát v domácí soutěži, dvakrát v Lize mistrů, v semifinálových bojích se švédským Djurgaardenem.

Nově z klubu



Mountfield HK hlásí další trejd, tentokrát s Vítkovicemi. Do Hradce Králové se stěhuje Petr Šidlík, opačným směrem Mislav Rosandič.

„Je to pořád dokola. Musíme to zlepšit. Proti Zlínu to málem vyšlo, ale bohužel,“ povzdechl si útočník Radovan Pavlík.

Ano, v souboji s Berany skóroval v početní výhodě kapitán Radek Smoleňák. Fanoušci slavili, jenže hosté využili trenérskou výzvu a rozhodčí gól odvolali kvůli postavení střelce v brankovišti.

Mizérie se tak natáhla, z čehož vyplývají strašidelné statistické údaje.

Mountfield disponuje čtvrtou nejhorší přesilovkou v extralize. Ve 37 utkáních dal jen 19 gólů, úspěšnost má necelých třináct a půl procenta. To není nic ke chlubení, za špičkové číslo je považováno dvacet procent a více. Pro srovnání, nejúspěšnější Plzeň je na šestadvaceti procentech…

V neděli začínalo přesilovky komando ve složení Eklund, Smoleňák, Lev, Cingel, Žejdl. Ani tato nová formace však nezabrala. Stejně jako druhá varianta, která dostává šanci jako následující: Koukal, Chalupa, R. Pavlík, F. Pavlík, Cibulskis.

Pro zbytek sezony, pro boj o play off potřebují Hradečtí tuto disciplínu naleštit. „Přesilovky rozhodují,“ ví mladík Pavlík.

Zavzpomínal, ale… Už se nebude schovávat

/ROZHOVOR/ Jako by se vrátil čas. Do doby, kdy Radovan Pavlík, jeden ze zdárných synů hradeckého hokeje, začínal v extralize.

Rychlé nohy, neutuchající aktivita – a na helmě košík značící juniora.

V posledních utkáních je to podobné, stále ještě mladík znovu chrání celý obličej po zlomenině nosu.

Bylo to tak i v neděli proti Zlínu, kdy k výhře 4:2 přispěl exportním gólem ve druhé třetině.

Jak dlouho ještě budete mít košík?

Už to budu sundávat. (usmívá se) Kluci taky říkají, že už ho mám dlouho. Půjdu za doktorem, myslím, že už je nos srostlý.

Necítíte se s košíkem nakonec lépe? Můžete vlétnou do všeho?

No právě, trošku jsem si zavzpomínal na juniorská léta. Ale hokej se hraje bez toho a nebudu se schovávat za mřížku.

Zápas se Zlínem jste otočili. Díky čemu?

Po první špatné třetině jsme si to vysvětlili. Sami, bez trenérů, ti nám pak řekli nějaké taktické věci. Jen bylo na prd, že jsme hned po vyrovnání na 1:1 dostali další gól. To by vás mělo nakopnout a ne naopak.

Výhra je důležitá, že?

Šlo o hodně. Když to tak řeknu, tak se hrálo o šest bodů.