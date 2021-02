Do Hradce přišel před minulou sezonou jako horké zboží ze zámoří. Teď jsou však dny Marka Mazance v dresu Mountfieldu sečteny. S vedením se totiž zkušený gólman, který si připsal v dresu Nashvillu i 31 startů ve slavné NHL, nedohodl na prodloužení smlouvy. Informace se na veřejnost dostala před blížícím se play off. Devětadvacetiletý borec by však i tak rád dotáhl Hradec k úspěchu.„Takový je hokej, nedohodli jsme se na podmínkách, ale teď se rozhodně nic nemění. Jsem pod smlouvou v Hradci a chci týmu maximálně pomoci. Věřím, že v play off budeme úspěšní,“ odmítá pochybnosti Mazanec.

V Hradci jste neprodloužil smlouvu, která vám po sezoně končí. Jak těžké to bylo rozhodování?

Hrozně těžké. V Hradci se nám moc líbilo, chtěli jsme se na smlouvě domluvit, ale jak to v hokeji bývá, nedomluvili jsme se na podmínkách, jinak zájem byl z obou stran.

Cítíte po tom oznámení na sebe větší tlak? Přece jen je to během rozběhnuté sezony, fanoušci to samozřejmě nějak vnímají.

Jak už jsem říkal, hokej takový je. Stává se to, přijdou určitě nějaké hlasy, že to teď nebudu hrát srdcem a nemám motivaci, ale tak to vůbec není. Teď jsem v Hradci, který mě platí. A já chci udělat úspěch letos! Nechci čekat, že až někam přestoupím, udělám ho tam. Hraji vždy tu danou sezonu, nic jiného mě nezajímá.

Co by bylo tím zmiňovaným úspěchem?

Samozřejmě titul.

Některá z medailí by nestačila?

Asi by se dala považovat za úspěch, ale ve své podstatě je to ve výsledku k ničemu. Celou sezonu se dřeme, potíme, abychom vybojovali titul. Pak je druhá otázka, jestli na to máme a zvládneme to . V play off se může stát všechno.

Ve spojitosti o vašem dalším angažmá se mluví o Česku, ale chtěl byste si vyzkoušet ještě nějakou zahraniční soutěž?

Těžká otázka, na kterou odpovědět neumím. Mám dvě děti, rodinu zvyklou v Čechách, určitě by to bylo nepohodlné. Ale pokud by případná smlouva dávala smysl z hlediska hokeje i financí, tak proč ne.

Poslední dva zápasy před pauzou se vám vydařily, když jste je konečně rozhodli v přesilovkách, které vám předtím moc nešly. Před blížícím se play off asi ideální situace?

Je pravda, že nám góly z nich chyběly. My se na ně soustředíme při tréninku opravdu hodně, proto je skvělé, že jsme snad našli recept, jak je proměňovat. Do budoucna takové góly určitě budeme potřebovat.

Mohlo to být zapříčiněno tím, že se hraje obden a nezbývá moc času na jejich nácvik?

Spíš tomu chyběla lehkost. Složitě jsme nahrávali, místo toho, abychom všechno dávali na branku. Je to v jednoduchosti.

Dařilo se i vám osobně, tým jste držel především v koncovkách zápasů, cítíte to stejně?

Já to cítím vždycky tak (směje se). Zdravé sebevědomí nesmí chybět. Moje práce je tým podržet, když se mi daří, tak je to dobře pro celý tým. Navíc kluci dali hodně gólů, což je super.

Jak moc vám pomohla reprezentační pauza? Přece jen program je hodně náročný.

Přišla vhod. Dostali jsme dva dny volno, trošku si odfrkli. Bylo opravdu hodně zápasů za sebou, takže super věc.

Jak zatím hodnotíte sezonu, která byla na měsíc přerušena? Hraje se bez diváků…

Musíme to brát, jak to je. Takové věci ovlivnit nejdou. Já jdu den ode dne, zápas od zápasu. Bůhví, jak celá situace dopadne, snad se sezona aspoň dohraje.

Nedaří se vám proti celkům z nejlepší čtyřky soutěže, máte pro to nějaké vysvětlení?

Jednoduché: prostě hrají dobře. Jsem rád, že dokážeme porážet alespoň týmy, co jsou pod námi. Naše výsledky odpovídají postavení v tabulce.

Na elitní čtyřku ztrácíte pouze dva body, takže cíl pro posledních deset zápasů základní části je asi jasný?

Rozhodně se o ní chceme porvat, vyhnuli bychom se předkolu. Děláme vše proto, abychom tam byli, ale je těžké se tam dostat, týmy kolem nás nám moc nepomůžou, že by s někým prohrály (směje se).

Letošní sezona je pro vás jiná než ta první, ve které jste odchytal téměř všechny zápasy. Letos jich na svém kontě tolik nemáte, když se v brance střídáte se Štěpánem Lukešem.

Loni jsem těch zápasů chytal opravdu spoustu, když si vezmu, že jsme hráli ještě finále Ligy mistrů. Nebyl čas nad tím přemýšlet, já prostě pořád chytal. Teď Luky dostal prostor a chytá výborně. Pro tým je dobře, že má dva připravené gólmany.

Druhé místo v Lize mistrů bylo parádním úspěchem, velký moment, který si zapamatujete, že?

Určitě. Jinak totiž nestála sezona za nic. V nejlepším se zrušila. Za Ligu mistrů jsem zpětně moc rád.